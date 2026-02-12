註銷戶籍程序未完成 梁文傑：李貞秀「從頭到尾」沒取得台灣身分

陸委會12日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議向外界說明。（記者羅沛德攝）

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議延燒，被爆出違反兩岸條例第9-1條規定。陸委會發言人梁文傑今天表示，民眾黨讓李貞秀登記為該黨不分區立委時，她確實是有「雙重戶籍」的，亦即沒有撤銷中國戶籍，也有雙重身分。在我們看來，這是極為特殊案件。

梁文傑在陸委會記者會指出，關於李貞秀的案件，陸委會這麼多年來是第一次碰到這樣的案子，法律解釋上會有一些待釐清的部分。處理兩岸的身分是有幾個前提，一、中國人士不能參加台灣選舉。二、中國人士必須在台設籍定居滿10年，才能登記參選。三、在台定居之後，須在3個月內回去中國辦理註銷中國戶籍，而且要將註銷證明繳回移民署，才算完成身分轉換的程序。如果沒有完成，政府就會撤銷你的定居許可，所以這個當事人從頭到尾就沒有取得台灣的身分。

梁文傑進一步說，現在問題是，兩岸條例2004年修正後累積很多案例，我們給她定居身分後，但當事人沒有回去中國註銷戶籍，也沒有繳交註銷證明，歷經了民進黨政府、國民黨政府。所以去年花了一整年時間清理舊案，李貞秀也在這批舊案裡面。

梁文傑強調，民眾黨讓李貞秀登記為該黨不分區立委時，她確實是有雙重戶籍的，亦即沒有撤銷中國戶籍，也有雙重身分。在我們看來，這是極為特殊案件，凸顯現行機制是有漏洞，選務機關在審查個案參選資格時，並沒有相關資料。

梁文傑說明，中國人士入籍轉換成台灣身分的，選務機關只看拿到台灣身分證有無滿10年，選務機關過去審查時，並沒有了解有無放棄中國戶籍。陸委會將積極處理，過年後將召集相關機關建立一個跨機關的合作機制，未來選務機關審查資格時，必須考慮到有這樣的案例存在，每一個案例要與陸委會、移民署會商，就特殊狀況釐清。

「這個事件最主要還是國籍法的規定！」梁文傑說，兩岸條例只規定入籍10年有參選權，但兩岸條例沒有規定要如何募政治獻金，這些要看「選罷法」及「政治獻金法」，就職是看「國籍法，兩岸關係沒有規定的，就是按照其它法律。

梁文傑說，此事依照李貞秀說法，是有回去辦理放棄中華人民共和國國籍，不過對方不受理。國台辦已公開表示，不會讓她註銷中華人民共和國國籍，在我方看來，那就是中方在剝奪李貞秀在台灣擔任立委的權利。

梁文傑談及，「把立委解職的權力是在立法院，是行政機關無法做到的」，我們所能夠做的是保護「李貞秀女士」，因為擁有中華人民共和國身分，她就擁有中華人民共和國的法律義務，中國「國家安全法」、「國家情報法」規定有從事安全工作的義務。

梁文傑直言，如果李貞秀身為中華民國立委，很難相信中共的機關，不會要求她做出符合中國法律義務的事，有句話是「匹夫無罪、懷璧其罪」，如果她身上有對方想要的機密的話，反而會讓李貞秀左右危難，陷入法律上的困境，我們會用最嚴格方式來處理索資。

