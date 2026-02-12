82歲老婦悶死癱瘓兒獲總統特赦 北檢：特赦證明書已送達簽收

82歲老婦林劉龍子今日獲總統賴清德特赦。（資料照）

總統賴清德今日發布特赦令，特赦殺害52歲患小兒麻痺么子的82歲婦人林劉龍子，免除執行刑罰；對此，當初偵辦並起訴及負責執行作業的台北地檢署表示，總統頒布特赦令後，法務部今下午3時許已派員將特赦證明書送達北檢，檢方立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人簽收，後續將依總統特赦令及赦免法規定，免除受赦免人刑之執行，不予發監執行。

台北市松山區82歲林劉龍子長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，心力交瘁又擔心自己年事已高，若過世將無人照料兒子、也不想連累其他家人，2023年5月以膠帶封住兒子口鼻致死，台北地院去年5月依家暴殺人罪將林劉婦減刑輕判2年6月徒刑，並於判決書中建請總統予以特赦；被告辯護人上訴後，今年1月16日辯方撤回上訴，全案確定判2年半定讞，總統賴清德今依職權發布特赦。

總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

檢方指出，本案一審台北地院判處林劉龍子2年6月徒刑後，經林劉龍子提起上訴，檢察官未上訴，今年1月16日林劉龍子撤回上訴，全案確定；北檢於1月26日收受全卷，並於翌（27）日分執行案件，尚未發監執行。

檢方表示，總統頒布特赦令後，法務部今下午3時許已派員將特赦證明書送達北檢，檢方立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人簽收，後續將依總統特赦令及赦免法規定，免除受赦免人刑之執行，不予發監執行。

