暢遊日月潭相機沒下車！台灣美好回憶險歸零 澳洲背包客崩潰求助

警方協助澳洲背包客尋回相機。（警方提供）

澳洲背包客Emanuel來台自由行，原想以鏡頭記錄美好風景，未料行程卻突然上演「失物驚魂」，他與友人前天自南投日月潭搭乘客運抵達台中，這才驚覺相機未跟著下車，整段旅程照片與回憶瞬間「消失」，情急下立刻衝進警所求助，而故事的結局，讓這場驚魂記畫下圓滿句點。

據了解，Emanuel當天下午搭車抵台中，下車整理行李時發現相機不見蹤影，才驚覺可能遺落在客運上，心情瞬間從「度假模式」跌到「人生存檔毀損模式」，火速衝到第一分局西區所求助，由於語言不通，他拿著手機翻譯軟體加上手勢，焦急向值班警員林正傑說明狀況，林員安撫情緒釐清，隨即通報具外事巡官田佩玉協助。

請繼續往下閱讀...

警方掌握關鍵線索後，立即聯繫客運相關站點與調度人員，確認該班車行駛路線與停靠時間，同步請站務人員協助查看車廂，經多方聯繫確認，站務人員終於回報，司機早在車上發現這台「迷途」相機，並妥善保管於干城站，警方第一時間告知Emanuel好消息，他與友人當場鬆了一口氣，趕赴車站領回失物，確認相機與記憶卡內容完整無缺後，兩人難掩喜悅，不斷向警方道謝，直呼這趟台灣行多了一段難忘插曲。

第一分局表示，警方正執行加強重要節日安全維護工作，除強化治安與交通，也持續提供為民服務，提醒民眾出遊務必留意隨身物品，如不慎遺失可立即向警方或相關單位求助，此次順利協助外籍旅客尋回相機，不僅保住珍貴回憶，也再次展現台灣警察的效率與溫度。

兩名澳洲背包客興奮的與警方合影留念。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法