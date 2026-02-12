為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    暢遊日月潭相機沒下車！台灣美好回憶險歸零 澳洲背包客崩潰求助

    2026/02/12 10:36 記者許國楨／台中報導
    警方協助澳洲背包客尋回相機。（警方提供）

    警方協助澳洲背包客尋回相機。（警方提供）

    澳洲背包客Emanuel來台自由行，原想以鏡頭記錄美好風景，未料行程卻突然上演「失物驚魂」，他與友人前天自南投日月潭搭乘客運抵達台中，這才驚覺相機未跟著下車，整段旅程照片與回憶瞬間「消失」，情急下立刻衝進警所求助，而故事的結局，讓這場驚魂記畫下圓滿句點。

    據了解，Emanuel當天下午搭車抵台中，下車整理行李時發現相機不見蹤影，才驚覺可能遺落在客運上，心情瞬間從「度假模式」跌到「人生存檔毀損模式」，火速衝到第一分局西區所求助，由於語言不通，他拿著手機翻譯軟體加上手勢，焦急向值班警員林正傑說明狀況，林員安撫情緒釐清，隨即通報具外事巡官田佩玉協助。

    警方掌握關鍵線索後，立即聯繫客運相關站點與調度人員，確認該班車行駛路線與停靠時間，同步請站務人員協助查看車廂，經多方聯繫確認，站務人員終於回報，司機早在車上發現這台「迷途」相機，並妥善保管於干城站，警方第一時間告知Emanuel好消息，他與友人當場鬆了一口氣，趕赴車站領回失物，確認相機與記憶卡內容完整無缺後，兩人難掩喜悅，不斷向警方道謝，直呼這趟台灣行多了一段難忘插曲。

    第一分局表示，警方正執行加強重要節日安全維護工作，除強化治安與交通，也持續提供為民服務，提醒民眾出遊務必留意隨身物品，如不慎遺失可立即向警方或相關單位求助，此次順利協助外籍旅客尋回相機，不僅保住珍貴回憶，也再次展現台灣警察的效率與溫度。

    兩名澳洲背包客興奮的與警方合影留念。（警方提供）

    兩名澳洲背包客興奮的與警方合影留念。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播