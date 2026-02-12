不抽禮物改抽罰單 小港分局創意宣導不到1天吸引3.6萬次觀看

小港分局推出創意宣導短片。（圖由小港分局提供）

高雄市小港分局為提升民眾交通安全觀念及防詐意識，推出創意十足的「抽罰單」網路宣導活動，請來美女警王彤鈺、網紅「林師傅」拍攝，以幽默方式提醒大家「交通要守法，荷包不失血；防詐有三不，財產守得住。」，在官網上架不到1天吸引3.6萬次瀏覽。

這次活動顛覆傳統抽獎形式，不抽禮物、不抽現金，而是抽出8張「罰單」，實為造型吸睛的罰單夾鏈袋，兼具趣味與實用性。民眾只要按讚、分享指定貼文，並留言「交通要守法，荷包不失血；防詐有三不，財產守得住。」且標註3位好友，即可參加抽獎。藉由社群平台擴散力量，讓守法觀念與防詐三不原則廣泛傳遞。

小港分局呼籲，交通違規易造成事故風險，詐騙犯罪更可能讓辛苦積蓄瞬間流失，提醒民眾務必牢記防詐「不聽、不信、不匯款」三不原則，共同守護自身行車安全與財產安全。活動至3月27日截止，歡迎民眾踴躍參與。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

小港分局不抽禮物改抽罰單防詐宣傳，相當吸睛。（圖由小港分局提供）

漢民派出所女警王彤鈺。（圖由小港分局提供）

網紅「林師傅」參與宣導短片拍攝。（圖由小港分局提供）

