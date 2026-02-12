上士沉迷線上博弈躲抽檢竟喊「受騙」 吃2大過提訴遭打臉

賭博是軍中禁止行為。示意圖與本事件無關。（記者黃明堂攝）

台東縣後備指揮部一名余姓上士副排長，因於民國112年底至113年初期間，多次利用手機於「皇家娛樂城」網站進行線上博弈並獲利，遭軍方依違反軍紀核予「大過二次」處分。余男不服，認為處分過重且程序有瑕疵，向行政法院提起訴訟請求撤銷。近日，高雄高等行政法院判決結果出爐，認原處分於法有據，駁回余男之訴。

判決書指出，余姓上士於112年12月至113年2月間，因聽信網路投資話術，加入LINE群組並隨「老師」在線上娛樂城投注。余男於行政調查之初，原抱持僥倖心態全盤否認，直到軍方出示其在群組回報「獲利6000元」的截圖後，才坦承曾投入約3至4萬元，並從中獲利5、6萬元。

調查更發現，余男為規避單位的手機反賭博抽檢，每次下注後均會刻意刪除網頁瀏覽紀錄與相關訊息。軍方評議會審酌後認為，余男身為資深領導幹部，知法犯法且事後規避調查，對軍事紀律與領導統御產生不良影響，情節重大，故決議核予記大過兩次。

余男在訴訟中主張，自己是因為想貼補家用、籌措家人的醫藥費，才會聽信投資保證獲利的話術，應屬於「受騙」而非故意賭博。他同時質疑，國防部的「懲罰參考基準表」在法律明確性上有瑕疵，且其違失行為並未經媒體報導，尚未達到「有損軍譽情節重大」的程度，認為大過兩次的處分違反比例原則，希望能減輕為大過一次。

法院審理後認為，余男所使用的「皇家娛樂城」在服務條款中已明確標示其為線上賭場，且提供的是百家樂、老虎機等典型博弈項目，以余男的智識程度，應能預見其行為屬於賭博而非正當投資，即便動機是為了家計，亦不能作為違紀的藉口，仍須承擔兩大過處分。

