法新社專訪 賴總統：台灣若被中國併吞 日、菲恐成下一個目標

賴清德總統在總統府接受法新社專訪，強調美國不需要在與中國的對話中將台灣視為「談判籌碼」，並重申台灣將持續強化國防以嚇阻侵略。（法新社）

賴清德總統近日在總統府接受法新社（AFP）專訪，這是他上任後首次接受該國際通訊社的專訪，他直指台海局勢不僅攸關台灣自身安全，更牽動整個印太區域的戰略平衡。他警告，「如果台灣被中國併吞，下一個受威脅的將是日本、菲律賓。」

針對台灣自身防衛，賴總統同時強調，他對立法院通過總額400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算深具信心，並向國際社會明確表態，台灣絕不會成為美中談判的「籌碼」。

請繼續往下閱讀...

中國擴張不限台海 賴：將衝擊全球穩定

賴總統在專訪中深入分析地緣政治風險，指出台灣位處「第一島鏈」核心，是防堵中國軍事擴張的重要前哨。他直言，北京若成功取得台灣，將轉向更具侵略性的對外擴張，這不僅會破壞印太地區的和平，也將衝擊以規則為基礎的國際秩序，連動影響最終可能波及美洲與歐洲。

針對日本首相高市早苗暗示可能軍事介入、菲律賓總統小馬可仕表達對戰爭外溢效應的憂慮，賴總統表示，這顯示區域各國已逐漸形成命運共同體，任何一處安全缺口，都可能引發連鎖反應。他強調，守護台灣即是守護從日本到菲律賓這條關鍵防線的共同安全。

展現1.25兆國防決心 強化對中嚇阻實力

專訪中提到，賴總統提出的400億美元國防特別預算，是為期8年的補充預算案，預計用於對美採購關鍵武器與裝備、強化不對稱戰力、提升台灣整體軍力現代化，並支應包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的多層次防空等防衛系統建設。儘管相關法案在立法院遭在野黨多次杯葛，賴清德仍展現高度戰略自信，強調在民主制度下，各政黨終將回應民意，確保關鍵防衛投資到位。

賴總統指出，強化防衛的目的在於提升整體嚇阻力，確保對中國而言，「永遠沒有一天是攻打台灣的吉日」。他並預期台灣國防支出將在2030年提升至GDP的5%，同時盼與歐洲國家深化國防產業合作。

台美關係「堅若磐石」 定調主權不當籌碼

隨著美國總統川普預計於今年4月會晤習近平，賴總統也藉由專訪對外定調台美立場。他形容台美關係目前「堅若磐石」（rock solid），並強調美國無需在與中國的任何對話中，將台灣定位為談判籌碼。

賴總統進一步分析，在美中貿易競爭的宏觀格局下，中國對美國的需求遠大於美國對中國的需求，台灣具備不可替代的戰略主體性。雖然美方長期維持「戰略模糊」，但台美之間的互信仍然穩固，台灣將持續強化自我防衛能力。

解析習近平整肅軍方 賴：不尋常但必須備戰

談及解放軍高層近期遭習近平整肅的異常動向，賴總統認為大規模撤換將領「確實不尋常」，但這不代表侵略風險降低。他強調，無論北京內部權力如何變動，台灣都必須維持隨時備戰的狀態，並以堅實的國防意志作為守護民主現狀與區域和平的最有力支柱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法