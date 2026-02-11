女碩士北捷揮刀攻擊高中生二審重判 法界：恐考量隨機砍人案頻傳

患有思覺失調症的王姓女子，於2024年11月8日隨機揮刀攻擊17歲高中男學生。（資料照）

患有思覺失調症的王姓女子，2024年11月8日隨機揮刀攻擊17歲高中男學生事件，當年引起社會譁然，高院今改重判王女7年徒刑。法界認為，高院加重有期徒刑比率高達55%，改判7年可能是考量近期頻繁發生的隨機砍人事件有關，盼能重懲此等犯行的思維，達到警示的作用。

高院合議庭今以量刑違反罪刑相當原則改重判，所謂的罪刑相當原則是刑事法律中一項基本原則，核心內容為「犯多大的罪，就該受多重的罰」，要求刑罰輕重須與犯罪情節、行為人責任達成比例均衡，不可大罪輕罰或小罪重罰。

至於此案則被合議庭認為，未考量王女持利刃攻擊致命部位，更引起社會不敢搭乘捷運的恐慌，也就是犯罪嚴重程度高，但原審刑度偏低，兩者不成比例，因此才會改判。

律師房彥輝受訪表示，本件二審判決加重刑度，極有可能合議庭考量近來頻傳「隨機殺人、隨機傷人」而造成社會集體恐慌且殃及無辜生命、造成諸多破碎家庭的現象，隱涵重懲此等犯行的思維，並遏止此種歪風。

房彥輝接出，本件被害者為少年，適用《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑的空間存在，故認為一審的刑度過輕，但遏止隨機殺人犯罪，不應僅仰賴刑罰，應強化社會風險預防的機制，整合警政機關、社會福利與衛生單位建構「社會安全網」，從源頭強化高風險族群的輔導甚或治療措施，才能更完善遏止此類隨機殺人犯罪的產生。

宸軒兩岸法律事務所所長楊軒廷律師說，通常刑事判決上訴二審案件，若量刑因子沒增加或變更的情況下，會尊重一審法院的判決結果，本案二審單純以一審考量過的事實，及原審處斷刑屬低度偏中區間為由，加重有期徒刑比率高達55%，恐與近期頻繁發生的隨機砍人事件有關。

