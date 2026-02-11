北捷揮刀劃傷高中生 女碩士殺人未遂二審改重判7年

王姓女子2024年11月8日深夜捷運車廂內持美工刀劃傷高中生。（資料照）

患有思覺失調症新北市44歲具碩士學歷的王姓女子2024年11月8日深夜，於台北捷運板南線新埔站持美工刀割傷17歲鄭姓高中生臉部、頸部，經其他乘客壓制才未造成更嚴重的傷亡，被捕後自稱幻聽，認為男學生講她壞話而攻擊對方，王女事後被檢方依殺人未遂起訴，新北地院一審判處有期徒刑4年6月；經上訴，高院今宣判原判決撤銷，改判處有期徒刑七年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護二年。

王女於2024年11月8日22時15分，搭乘往頂埔站方向的捷運列車，於列車行駛中，竟持隨身美工刀朝鄭姓高中生頭頸揮砍，造成臉部、頸部等多處受傷，所幸鄭姓高中生奮力抵抗、民眾上前協助壓制，她才未將鄭姓高中生殺害。王女稱因思覺失調症幻聽影響，誤認少年鄭姓乘客跟蹤騷擾才會攻擊，經鑑定確實患有思覺失調症。

請繼續往下閱讀...

事發時車廂人潮眾多，引發乘客恐慌逃竄、多人跌傷，更導致列車延遲6倍的時間才到站，並影響後續班次，事發後引發社會恐慌，許多民眾對搭乘捷運的安全產生不信任感，不敢搭乘台北捷運。

新北地院一審認定，王女犯案時受思覺失調症之幻聽症狀影響，得依法減輕其刑，兼衡其素行、自陳之教育程度及家庭狀況、身心狀況、犯後坦承殺人未遂犯行等情狀，判處有期徒刑4年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

檢察官及王女不服判決提上訴，王女主張因思覺失調症而攻擊、非故意攻擊；檢察官主張鄭姓高中生為少年，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。鄭姓高中生的父親表示，兒子雖傷口復原，但臉上留下疤痕，需進行醫美處理，更因持刀攻擊的是不特定人士，使民眾恐慌逃竄，導致3名旅客不幸受傷，更癱瘓捷運運作，犯罪手段惡劣、所生危害甚鉅。

高院合議庭審理認定，原審量處有期徒刑4年6月，屬處斷刑範圍內的低度偏中區間，顯然未充分評價王女在行駛列車，持利刃攻擊鄭姓高中生致命部位，不僅造成其身心重大危害，亦引發社會大眾的群體恐慌，所為的量刑違反罪刑相當原則，改判處有期徒刑七年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護二年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法