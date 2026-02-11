為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷揮刀劃傷高中生 女碩士殺人未遂二審改重判7年

    2026/02/11 13:03 記者楊心慧／台北報導
    王姓女子2024年11月8日深夜捷運車廂內持美工刀劃傷高中生。（資料照）

    王姓女子2024年11月8日深夜捷運車廂內持美工刀劃傷高中生。（資料照）

    患有思覺失調症新北市44歲具碩士學歷的王姓女子2024年11月8日深夜，於台北捷運板南線新埔站持美工刀割傷17歲鄭姓高中生臉部、頸部，經其他乘客壓制才未造成更嚴重的傷亡，被捕後自稱幻聽，認為男學生講她壞話而攻擊對方，王女事後被檢方依殺人未遂起訴，新北地院一審判處有期徒刑4年6月；經上訴，高院今宣判原判決撤銷，改判處有期徒刑七年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護二年。

    王女於2024年11月8日22時15分，搭乘往頂埔站方向的捷運列車，於列車行駛中，竟持隨身美工刀朝鄭姓高中生頭頸揮砍，造成臉部、頸部等多處受傷，所幸鄭姓高中生奮力抵抗、民眾上前協助壓制，她才未將鄭姓高中生殺害。王女稱因思覺失調症幻聽影響，誤認少年鄭姓乘客跟蹤騷擾才會攻擊，經鑑定確實患有思覺失調症。

    事發時車廂人潮眾多，引發乘客恐慌逃竄、多人跌傷，更導致列車延遲6倍的時間才到站，並影響後續班次，事發後引發社會恐慌，許多民眾對搭乘捷運的安全產生不信任感，不敢搭乘台北捷運。

    新北地院一審認定，王女犯案時受思覺失調症之幻聽症狀影響，得依法減輕其刑，兼衡其素行、自陳之教育程度及家庭狀況、身心狀況、犯後坦承殺人未遂犯行等情狀，判處有期徒刑4年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

    檢察官及王女不服判決提上訴，王女主張因思覺失調症而攻擊、非故意攻擊；檢察官主張鄭姓高中生為少年，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。鄭姓高中生的父親表示，兒子雖傷口復原，但臉上留下疤痕，需進行醫美處理，更因持刀攻擊的是不特定人士，使民眾恐慌逃竄，導致3名旅客不幸受傷，更癱瘓捷運運作，犯罪手段惡劣、所生危害甚鉅。

    高院合議庭審理認定，原審量處有期徒刑4年6月，屬處斷刑範圍內的低度偏中區間，顯然未充分評價王女在行駛列車，持利刃攻擊鄭姓高中生致命部位，不僅造成其身心重大危害，亦引發社會大眾的群體恐慌，所為的量刑違反罪刑相當原則，改判處有期徒刑七年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護二年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播