    首頁 > 社會

    拖行派出所長奪命無悔意 女毒蟲聽聞判死嚇癱座椅

    2026/02/11 21:32 記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導
    拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩曾在獄中稱「我並沒有感到難過」。（資料照）

    拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩曾在獄中稱「我並沒有感到難過」。（資料照）

    新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月底遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，全案經新北地院與國民法官審理，今依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，仍可上訴，而陳女聽聞判決後，嚇到癱軟呆坐椅子上，面無表情。

    事件發生在2024年9月30日，32歲陳女吸食毒品安非他命、愷他命及喪屍煙彈後，駕車違停在新北地檢署外紅線上，劉宗鑫發現該車的車牌遭到註銷，隨即上前盤查，不料陳女拒檢催油門逃逸，劉員緊抓方向盤與車門，陳女不顧劉員死活拖行約200公尺，甚至猛撞施工護欄，導致劉員傷重送醫救治不幸殉職。

    新北地院選任國民法官參審，從本月6日起審理至11日，陳女否認有殺人意圖，辯稱是驚慌想要逃跑，但劉員抓她的衣服影響到行車路線，一度以為劉員會鬆手，不知道劉會就此身亡。而陳女在押期間產下一子，她直言很想看看兒子。

    陳女在看守所時曾說過「他（指劉宗鑫）不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」並指胞妹要她抄寫佛經懺悔，但其實並不想寫。陳女今傍晚5時35分聽聞自己遭判處死刑後，嚇得癱坐椅子上，面無表情。

    相關新聞請見︰

    劉宗鑫妻慟「我不要英雄」 4歲女難接受「沒有爸爸」

    全家下跪群眾動容！土城警所長遭拖行殞命 國民法官判女毒蟲死刑

