    首頁 > 社會

    女碩士北捷揮刀傷高中生重判 英勇奪刀警：有提醒與警示作用

    2026/02/11 20:19 記者楊心慧／台北報導
    薛先得（中）當時奪刀制伏歹徒有功，台北市長蔣萬安後續頒發「延平榮譽章」，市警局也記一大功，表揚其奮不顧身、捨己為人的精神。（資料照）

    薛先得（中）當時奪刀制伏歹徒有功，台北市長蔣萬安後續頒發「延平榮譽章」，市警局也記一大功，表揚其奮不顧身、捨己為人的精神。（資料照）

    患有思覺失調症的王姓女子2024年11月8日隨機揮刀攻擊17歲高中男學生事件，當年引起社會譁然，所幸經「口罩阿伯」、時任台北市警局防治科警務正薛先得與其餘3名見義勇為的民眾制止，傷亡才沒擴大；高院今改重判王女7年徒刑，薛先得受訪表示判決具提醒與警示的作用，讓社會大眾知道，這類行為必須付出代價。

    王女搭乘捷運板南線，卻拿出美工刀攻擊17歲男學生，事發後薛先得奪下王女手中的美工刀，當時搭捷運的簡姓廚師、從事金融業的黎姓男子與另名李姓中醫師也先後協助壓制，防止事端擴大。薛先得奪刀制伏歹徒有功，台北市長蔣萬安後續頒發「延平榮譽章」，市警局也記一大功，表揚其奮不顧身、捨己為人的精神。

    薛先得去年6月調任少年警察隊預防組組長，他今受訪表示，若有人隨意在車廂內持刀攻擊，甚至使用爆裂物，對一般乘客的生命安全都會造成極大的威脅，因此公共運輸工具的安全一定要嚴格把關，不能容許任何人在捷運上持刀傷害他人。

    針對王女改判7年徒刑，薛先得指出，對於法院作出的判決予以尊重，但判決也具提醒與警示的作用，讓社會大眾知道，這類行為必須付出代價，不能心存僥倖，同時也提醒大家重視公共安全，共同維護大眾運輸環境的安全與秩序。

    相關新聞請見︰

    北捷揮刀劃傷高中生 女碩士殺人未遂二審改重判7年

