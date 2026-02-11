四海幫幫主張存偉遭拘提 疑300公斤黃金走私洗錢案「藏鏡人」

警方查扣包裹黃金金條的「鉛包金」門擋。（資料照）

四海幫幫主張存偉疑涉震驚社會的「鉛包金」門擋走私案，檢警去年追查發現詐團將贓款兌換為黃金後，以鉛錫合金包覆製成門擋，再空運至柬埔寨跨境洗錢，台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查大隊第2隊將張拘提到案，正依組織犯罪及洗錢等罪嫌深入調查釐清中。

捲「安心幣商」假投資詐騙案

回顧這起「鉛包金」門擋走私案，係刑事局電偵二隊於去年1月偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，統計共有118名被害人受害，財損達6億4354萬5205元，檢警查出，詐團得手後由車手將現金送往特定銀樓購買黃金金條，再將金條封入鉛錫合金塊中，外觀加工成不起眼的門擋，藉此規避查驗。

接著透過空運寄往柬埔寨及越南，由當地機房共犯拆解後變賣，完成跨境洗錢，專案小組歷經約半年蒐證，先後攔截2件準備寄往境外的包裹，查扣6個鉛合金門擋與12條未封裝金條，另在嫌犯住處查獲4個門擋，經切割與高溫熔解外層合金後，總計取出24條黃金金條，總重24公斤，依查扣當日台灣銀行牌價每公克3226元換算，市值約7742萬元。

警方清查寄件資料發現，涉案成員自2024年7月起以每月約30公斤的規模走私黃金出境，估算累計恐逾300公斤，檢方於去年底依特殊洗錢等罪起訴7人，但持續向上追查後，鎖定張存偉疑為上游關鍵進而拘提到案，是否為整條洗錢鏈的核心操盤者，仍待檢方進一步調查釐清。

四海幫現任幫主張存偉（前方單獨致意者）。圖為他2021年參加台南角頭陳建文告別式。（資料照）

警方切割門擋，裡面包著黃金金條。（資料照）

