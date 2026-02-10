為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    網路投放「邀約砲」廣告 又當車手提款 越籍車手被判8年9月

    2026/02/10 19:38 記者顏宏駿／彰化報導
    圖為越南籍範姓失聯移工提款畫面。（資料照，警方提供）

    圖為越南籍範姓失聯移工提款畫面。（資料照，警方提供）

    現年32歲的越南籍失聯移工範男，加入詐騙集團擔任「提款車手」，還在各網路平台投放「邀約砲」、「保證投資獲利」等廣告換得酬勞。他短短2個月內，竟協助詐團提領87萬元餘元，造成42名被害人錢財受損。範男落網時辯稱，只是聽從指示領錢，且犯後態度不佳、未賠償損失，彰化地院依觸犯42罪，重判他8年9個月，並諭知刑期執行完畢後驅逐出境。

    根據判決書，32歲的範姓移工於2019年來台工作，隔年即逃跑失聯。後來他加入詐騙集團擔任車手，還接受詐騙集團委託，在網路社群、交友平台，大量投放「邀約砲」、「付費即可交換色情影片」、「解鎖見面權限」等誘人廣告，同時結合「高獲利虛擬貨幣投資」、「在家輕鬆兼職」等話術，誘使被害人將款項匯入指定人頭帳戶。

    範男持多張提款卡，穿梭彰化各地便利商店與銀行ATM，將贓款87萬309元逐一領出，再上繳給集團上游，以此切斷金流，增加檢警追查難度。

    法院審理，範男在失聯期間不僅未循合法途徑居留，更從事詐欺犯罪，對社會治安造成直接危害。法官審酌其最初否認犯罪、至今未賠償任何被害人損失，認為犯後態度難謂良好；尤其他擔任車手、頻繁提領贓款，導致高達42名無辜民眾財損，影響甚鉅。

    法院依其所犯42項「三人以上共同詐欺取財罪」，分別判處1年1個月至1年9個月不等刑期，合併定應執行刑為8年9個月，並宣告刑滿後驅逐出境。同時，犯罪所用的手機也被判沒收。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

