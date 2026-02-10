涉收賄320萬！ 台南前消防局長李明峯、女密友起訴 移審續押禁見

台南市消防局前局長李明峯。（資料照，民眾提供）

檢廉單位追查台南市消防局前局長李明峯，涉與楊姓女密友收受曾姓消防設備業者行賄320萬元，使曾男獲得民間捐贈消防車輛給南市消防局的銷售利益，且不排除還有其他不法利益輸送，李、楊兩人被檢方聲押禁見獲准。台南地檢署10日依職務上收賄罪嫌起訴李、楊兩人；曾姓業者則獲緩起訴。

檢方並在10日將收押中的李、楊兩人移交台南地院審理，台南地院召開羈押庭後裁定兩人繼續收押禁見。台南地院行政庭長楊書琴說明，受理法官認定兩名被告犯嫌重大、所犯是五年以上重罪、有串滅證及逃亡之虞，都有羈押的原因與必要，因此裁定兩人都收押禁見；這部分得抗告。

檢方調查指出，李明峯與楊女、曾男等3人欲共同獲取銷售消防設備及器材的商機利益，2023年先由曾男經營公司從國外代理進口高壓細水霧機組（可裝在小型皮卡車成為幫浦消防車）。李明峯多次於公開場合或私人聚會推廣或遊說民間人士，捐贈該高壓細水霧機組或幫浦消防車，並要求消防局人員配合其政策，引導原欲捐贈救護車的民眾轉為捐贈該機組或車輛給消防局。

李明峯取得民間捐贈者資訊後，即提供給曾男、楊女2人聯繫接洽，民間捐贈人向曾男的公司訂購該機組或車輛，再經李依局長職權審核同意後捐給南市消防局；而曾男公司販售消防機組或車輛的營收利潤，依約定由他們3人各分得1/3。

檢方表示，曾男公司依此模式、從2023年至2024年7月底，販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，獲利480萬元台幣，曾男依約先後交付李、楊兩人各160萬元，合計320萬元賄賂，作為李明峯提供捐贈者資訊及審核同意捐贈案的對價。

南檢偵結認定李、楊兩人共同涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為收受賄賂罪嫌，向台南地院提起公訴；曾男涉犯貪汙治罪條例中對於公務員不違背職務行為行賄罪嫌，檢方處分緩起訴。

