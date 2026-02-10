為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    捷克籍酒店前總經理持有兒少性影像被美遣返 判拘役50日

    2026/02/10 13:00 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    曾在嘉義縣某知名酒店擔任總經理的40歲捷克籍習姓男子，2024年5月14日從台灣搭機至美國洛杉磯機場入境時，遭美方留置調查，發現手機內持有多個兒少性影像檔案，被遣返台灣；案經檢察官提起公訴，習男認罪，嘉義地方法院日前以協商判決，依犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第39條第一項無正當理由持有兒童或少年性影像罪，處習男拘役50日，併科罰金10萬元，拘役得易科罰金，罰金得易服勞役。

    判決書指出，習男於2023年7月間因職業長期派駐在嘉義縣，基於持有兒童或少年性影像犯意，在不詳地點接續以不詳方式取得兒童或少年性影像檔案（無證據顯示拍攝地點於我國境內，無證據顯示所拍攝兒童或少年為我國籍），存放於其iPhone 14 Pro Max手機內，習男2024年5月14日入境美國時，遭美方留置調查，發現手機存有兒童或少年性影像檔案，5月17日遭遣返我國，內政部警政署刑事警察局接獲通報，派員接收美方轉交手機逕行扣押。

    判決書指出，經檢察官與習男、辯護人於審判外達成協商合意，習男認罪，合意內容為，習男為犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，處拘役50日，併科罰金10萬元，得易科罰金；此案無宣告驅逐出境必要；扣案手機因屬兒童或少年性影像附著物，宣告沒收。

    法院指出，此案經檢察官聲請改依協商程序而為判決，不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

