戶籍錯亂70年可翻案！法院審理戚家名義子女繼承權 律師揭勝訴關鍵

父親戰後隨軍來台時戶籍亂報，讓裕隆集團老臣戚維功在母親過世後，捲入繼承權之爭。儘管戶籍資料存放已逾70年，士林地方法院仍認定登記內容違反常理，判決名義上登記為子女者不具繼承權，推翻長年被視為「既成事實」的親子關係。律師黃柏榮受訪表示，戶籍登記僅具「推定血緣關係存在」的效力，並非不可動搖的鐵證；法院審理時仍會實質查證親子關係。

本案能成功翻案，關鍵在於戶籍內容本身出現高度不合理情形。判決指出，戚母名下出現「9歲產子」、「1個月內連生2胎」等紀錄，明顯違反生理常理；再加上部分被告實際上為父親在中國時期所生子女，甚至包含堂兄，與一般親子關係顯不相符，成為法院認定戶籍登記失真的重要依據。

此外，法院也未僅憑書面資料判斷，而是綜合考量親子關係是否「實質存在」。黃柏榮表示，判決特別著墨於被告等人從未受戚母扶養、長年定居海外，亦未返台探視、奔喪或祭拜，和一般母子間的生活互動與情感連結顯有落差，這些事實在法律上，足以作為否定親子關係的重要輔助判斷。

至於是否可能在無血緣關係下，因收養或扶養而取得繼承權，黃柏榮說，前提仍須存在合法收養關係或具體扶養事實。但於本案中，法院已認定戚母與被告間既無血緣、亦無收養或扶養意圖，自不成立繼承權。

黃柏榮提醒，若發現家族戶籍可能存在早年登記錯誤，應及早處理，尤其屬歷史因素造成者，更應儘早修正，以免隨時間久遠、證據流失，影響權益保障。只要相關親屬仍在世，透過DNA鑑定即可迅速釐清；若等到當事人過世，往往只能依賴年齡差距、出生時間不合理等間接證據，訴訟難度將大幅提高。

黃柏榮補充，法院在親子關係爭議中，仍偏好具體與直接的證據，若缺乏如本案般明顯違反生理常理的情形，僅憑推測或情感疏離，通常不足以推翻戶籍登記；同時也呼籲避免虛偽或便宜行事的戶籍登記，以免衍生刑責與後續繼承糾紛。

