尾牙抽中紅包1萬2 台中上班族太興奮出場秒掉路邊

呂姓上班族尾牙抽中現金1萬2千元，剛出餐廳就掉在路邊。（讀者提供）

台中市呂姓上班族（36歲）在南屯區參與公司尾牙，抽中「參獎」紅包袋獲1萬2千元現金賀禮，呂男欣喜若狂，想說「馬年新春要發了」，沒想到剛走出大墩南路會場，紅包就掉落人行道旁，所幸熱心民眾拾獲，金額不小擔心失主心急如焚，立刻將紅包送到大墩派出所，呂男感動到差點要分紅。

台中市第四警分局今天表示，呂男於2日參加尾牙，在近百名員工中幸運抽中「參獎」、現金1萬2千元紅包袋，呂男晚宴後步出會場，未料，紅包竟從口袋滑落到大墩南路邊，數十分鐘後，路人發現地上印有「參獎」字樣，立刻將紅包送到大墩派出所。

請繼續往下閱讀...

警方說，員警楊景智研判尾牙旺季，失主可能到附近餐廳聚餐，拾獲地點中捷豐樂公園站、鄰近有多家婚宴會館及餐廳，隨即聯繫婚宴會館協助查詢，多通電話後查出有失主報失紅包，短短20分鐘就聯繫上呂男，呂男立馬趕到大墩所領錢。

呂男感謝警方及熱心民眾，當晚就將「消失的參獎紅包」物歸原主，並主動表示想向拾得民眾表達感謝之意，員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝，年節氣氛漸濃場面相當溫馨。

呂男（右）找回尾牙紅包對警方比讚。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法