專家：日本版的「藍白合」與台灣神似

「中道改革連合」視覺設計只有藍白兩個顏色，於是被許多人戲稱為日本版的「藍白合」。（法新社檔案照）

日本的眾議院大選以自民黨大勝告終，長期觀察日本政情變化的專家指出，這次選戰另一個焦點，就是日本的兩個主要在野黨：立憲民主黨與公明黨，在這次選舉中結合在一起組成了「中道改革連合」，以聯軍的姿態共同抵抗高市早苗的自民黨大軍。有趣的是，由於新政團中道改革聯合的視覺設計只有藍白兩個顏色，於是被許多人戲稱為日本版的「藍白合」，其實與台灣也頗有相似之處。

這位專家表示，首先是這兩個結合的政黨，其出發點就是基於對高市早苗的「恨意」，其政綱甚至左右立場都不同。其次是兩黨的結合，背後充滿了中國的助力、示意，可謂「司馬昭之心，路人皆知」。以上兩點，相信台灣的民眾都頗能心領神會！

他說，立憲民主黨是老牌的左派政黨，其前身民主黨曾經在2009年取得國會多數席次而成為當時日本的執政黨，而民主黨的部分重要幹部早年根本就是與中共關係密切的左派學運成員（如菅直人）。

至於公明黨則是宗教團體「創價學會」的附庸組織，自1999年以來便與自民黨組成聯盟，絕不是左派政黨。但是公明黨或是創價學會與中國的關係很深，長期以來都在與自民黨的聯合政府中扮演親中國的角色。去年9月高市早苗當選自民黨總裁，由於她鮮明的親台反中立場，使得公明黨立刻就宣佈退出與自民黨的聯盟，期望在自民黨最弱的時候逼使高市無法當上日本首相。不料此刻跳出了一個親右派的「日本維新」加入與自民黨的聯盟，才讓高市早苗驚險當選日本首相。

這位專家指出，此次高市早苗解散國會重新改選，立憲民主黨與公明黨基於對高市早苗的「恨意」，以及對於中國的「善意」，一拍即合的組成了聯盟共同對抗自民黨。在日本版藍白合作的推進過程中，兩黨是這樣分配權利義務的：由掌控148席眾議員的立憲民主黨負責小選區（區域立委的意思）選戰，而公明黨背後的創價學會負責在全國各地動員信徒支持，至於規模較小的公明黨（眾議院席次僅24席），則在比例代表的候選人安排為優先安全名單。

他強調，這個藍白聯軍此次遇到了空前慘敗，「中道改革連合」的席次從選前的167席爆減為49席，看起來好像兩軍都受到重創。但是大家不太清楚的是，由於「中道改革」在小選區只當選了7席，所以有42個席次都是比例代表當選的，而由於比例代表候選人的安全名單多數是公明黨的人，於是42位當選的比例代表之中，有28人是公明黨，立憲民主黨只有14人。

因此他說明，大家認為的「慘敗」，應該可以分成兩段來看：立憲民主黨從148席變成21席，而公明黨則是從24席成長到28席。事實上慘敗的只有立憲民主黨，而公明黨（或是創價學會）則是透過高明的談判技巧，反而得到了席次的成長。

專家認為，這個日本版的藍白合，與台灣的另一個類似之處，就是其中一個大黨明明有區域席次的明顯優勢，但是卻被另外一個沒有基層實力、只能靠不分區比例代表當選立委的小黨吃得死死。且這藍白兩黨在意識形態上原本就是左右對立，只為了共同的恨意（賴清德）及共同的善意（中國）而結合，最終恐怕也是，大黨聽不到基層的聲音，而被小黨透過高明的談判技巧，端走了大部分的牛肉！

