    浪漫火燒屋！22歲妹仔點香氛蠟燭助眠 聞焦味「抱貓逃命」被移送

    2026/02/09 15:09 記者姚岳宏／台北報導
    北市中山北路二段巷內一棟公寓上午發生火警。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山區今日上午發生一起驚險火警，22歲林姓女子疑因在獨居套房內點香氛蠟燭助眠，不慎燒毀地毯引發火警，林女於夢中聞到焦味驚醒，尖叫求救後抱起貓咪衝出火場，警消獲報趕抵，迅速疏散住戶並管制交通，包括對面套房內另名獨居的85歲蔡姓老翁，所幸均僅受輕微嗆傷。

    據悉，林姓女屋主居住於中山北路二段巷內一棟公寓，平時有使用香氛蠟燭的習慣，今上午10時許，林女疑因睡前忘記熄滅火源，蠟燭不慎點燃周遭易燃的地毯，火勢隨即蔓延，濃煙密布。林女於睡夢中被刺鼻焦味驚醒，發現屋內起火後大聲呼救，並抱起心愛的貓咪便往外衝。

    中山分局中山二派出所獲報，立即派遣警力配合消防單位搶救，並於周邊實施交通管制，確保救災動線順暢。現場火勢雖迅速撲滅，但林女因疏忽導致火災發生，除造成自身嗆傷送醫外，亦危害周邊住戶安全。警方詢後將她依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

    警方提醒，使用香氛蠟燭、線香或各類電氣產品時，切記「人離火熄」，應隨時注意用火用電安全。

    中山分局中山二派出所獲報，立即派遣警力配合消防單位搶救，並於周邊實施交通管制，確保救災動線順暢。（記者姚岳宏翻攝）

