    首頁 > 社會

    收賄10萬白包被判10年定讞 前法官林德盛獲假釋

    2026/02/09 12:26 中央社
    花蓮高分院前法官林德盛被控利用審理機會，收下被告家屬給的10萬元「白包」賄賂，遭判10年有期徒刑定讞，入監服刑。法務部矯正署日前已核准林男假釋，他將可出獄返家過年。

    矯正署說明，林德盛已符合刑法提報假釋的規定，並經假釋審查會按監獄行刑法及受刑人假釋實施辦法規定，綜合考量林男在監矯正教化情事，併參考客觀的假釋審核評估量表，依法核准其假釋。

    矯正署表示，後續將由檢察官依台灣高等法院的保護管束裁定，開立執行保護管束命令，通知監獄依法辦理釋放程序。

    林德盛於民國95年間承審曾姓男子涉毒品等案，與曾妻期約賄賂新台幣100萬元，承諾把曾男涉及的販賣一級毒品罪部分改判無罪。曾妻陸續贈送高價洋酒給林男，並在林男父親過世出殯時，以奠儀名義贈給10萬元白包，林男依約把曾男所涉的販賣一級毒品部分改判無罪。

    103年3月，一審花蓮地方法院認定林德盛觸犯收賄罪，判處有期徒刑12年，另犯洩密罪，處1年徒刑，應合併執行12年6月徒刑，併科120萬元罰金。案經上訴及林男聲請移轉管轄獲准，二審高院依收賄罪判處林男10年徒刑，併科罰金80萬元及褫奪公權5年，加上洩密罪判刑1年，應合併執行10年6月徒刑。

    最高法院106年將奠儀案情等部分發回高院進行更一審，洩密罪部分則駁回上訴而定讞。高院更一審108年4月間就奠儀案情部分，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判林德盛10年徒刑，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，犯罪所得10萬元沒收。林男不服提起上訴，最高法院駁回上訴定讞。

    法務部矯正署2月4日核准林德盛的假釋案，高等法院已裁准付保護管束，林德盛預計本週可出監。（編輯：李淑華）1150209

