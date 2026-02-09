為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    史上最豪華法拍！ BUGATTI、法拉利馬王現蹤 注意事項一次看

    2026/02/09 12:06 記者劉詠韻／台北報導
    Ferrari LaFerrari外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    Ferrari LaFerrari外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    檢警調全力打擊洗錢犯罪，法治正義再現！針對太子集團主席陳志非法吸金案，法務部行政執行署台北分署受北檢囑託，正式啟動史上最強法拍。繼首波奢侈品拍賣大獲成功後，3月2日（週一）上午10時30分，將於警察專科學校舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。現場將公開拍賣偵查中扣押的33輛頂級名車，其中備受全球矚目的「四大神獸」級超跑更將首度同台亮相，規模之大寫下國內執行機關歷史新紀錄。

    本次拍賣33輛名車，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王 FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷 PORSCHE 918 Spyder。

    此外，尚有勞斯萊斯ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼LAMBORGHINI Urus等多款夢幻車款。為方便海內外買家預覽，台北分署特別製作中英雙語介紹短影音，民眾可至官網或臉書粉絲專頁一睹名車風采。

    台北分署提醒，有意參與競標的民眾請留意時程與規定，3月2日上午9時起開放民眾登記，閱覽車輛時間至10時止，應買登記則至10時20分止；30分正式開標，競標者須攜帶身分證件，並準備新台幣50萬元保證金，而保證金僅限以金融機構簽發即期支票，不接受現金或信用卡，拍定人須於當日下午2時前以匯款方式繳清。

    台北分署表示，詐欺犯罪侵害民眾財產安全甚鉅，透過檢察機關與行政執行機關的緊密合作，於偵查中即時變價扣押物，除可避免扣押物價值減損，更能將拍賣所得價金收歸國庫或發還被害人，落實司法正義。

    Porsche 918 Spyder外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    Porsche 918 Spyder外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    Bugatti Chiron外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    Bugatti Chiron外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    McLaren P1外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    McLaren P1外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    拍賣車輛。（記者劉詠韻翻攝）

    拍賣車輛。（記者劉詠韻翻攝）

