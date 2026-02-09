北捷車站昨晚再傳糾紛 男乘客與清潔工在西門站當眾吵架

警方到場釐清糾紛始末。（記者王冠仁翻攝）

台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁，昨天遭「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源兩度縱火，讓社會各界再次關注起北捷的安全議題。雖然警方昨天火速抓到曾世源，但昨晚北捷西門站再次傳出一起糾紛案件，一名陳姓男子將隨身物品放置在站內垃圾桶旁，清潔人員要打掃時要求他移置物品，沒想到雙方爆發口角，幸虧警方及時勸阻，衝突沒有擴大。

北市警捷運警察隊昨晚8時35分，在北捷西門站執行守望任務時，發現站內傳出爭吵聲，員警隨即上前了解。

原來當時陳姓男子將一個體積較大的手提袋，放置在西門站的垃圾桶旁邊，可是恰好當時有清潔人員要打掃，清潔人員請他移置手提袋。沒想到，陳大動肝火，當場與清潔人員吵了起來。

員警為避免衝突擴大，先是安撫陳的情緒，接著再陪同他填寫意見反映書向北捷陳情，最後也請北捷西門站副站長代為轉交，這才化解一場衝突。

捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時應保持理性與平心靜氣，並以同理心相互體諒；如遇突發狀況，可撥打110報案電話，捷運警察將即時到場處理，以維護捷運系統之乘車秩序與安全。

