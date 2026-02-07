鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

前「連一鮑魚」老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，因炒作TDR，被重判30年5月徒刑定讞，判決確定後棄保潛逃中國。鍾文智一走了之。（資料照）

前「連一鮑魚」老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，因炒作TDR，被重判30年5月徒刑定讞，判決確定後棄保潛逃中國。鍾文智一走了之，在台灣卻是餘波盪漾，司法、警界都展開清查懲處，高等法院2名法官查有違失而分別被彈劾、書面警告，台北市警南港、信義分局4名官警涉洩密、包庇，其中2警已被收押。

定讞前策劃逃亡 法官巧卸電子手環

回顧案情，鍾文智因炒作歐聖等多檔TDR股價，一審被判刑18年徒刑後，獲3000萬元交保，並命週一、四、六定時至南港派出所報到；二審高等法院2023年5月改判17年6月徒刑，由於同年9月國寶總裁朱國榮棄保潛逃，合議庭緊急諭知對鍾文智施以電子腳鐐科技監控，後來改為電子手環。

請繼續往下閱讀...

後來，二審法官在8個月監控期限屆滿前，於2024年10月14日命鍾加保2000萬元，未再延長科技監控，同月17日鍾的電子手環獲解除；直到2025年3月12日，最高法院駁回上訴定讞，鍾文智當日第一時間得知消息後，立即啟動策劃已久的逃亡計畫。

3同鄉掩護鍾文智 從宜蘭偷渡中國

台北地檢署事後調查發現，鍾文智逃亡計畫縝密，去年初即聯繫同鄉友人鄭畯中、馮建英及游致暐，多次模擬逃亡路線，利用更換車牌等方式製造斷點。

去年3月12日依計行事，下午2時28分，鍾文智在台北市信義路五段搭計程車前往預先計劃的新北市石碇區，在集合地點附近下車後，徒步走約1公里，到永定國小附近會合。

鄭畯中載著馮建英至約定地點，待鍾文智抵達後，3時10分，鍾文智上車開到附近隱密處，更換偽造的車牌，再開到平溪區後，與在該處接應的游致暐碰面，改搭游事先準備的轎車前往宜蘭。

該車於下頭城交流道後消失蹤跡，疑在宜蘭躲藏一天，隔日鍾文智搭乘漁船偷渡逃往中國，鄭、游等人隨後將2輛車賣給中古車商滅證。北檢去年9月依藏匿人犯罪起訴鄭、游等人。

高院法官陳松勇被彈劾 邱忠義收書面警告

司法院也對高等法院合議庭進行行政調查，認為審判長邱忠義、受命法官陳勇松未延長科技監控，程序有違失，移送法官評鑑委員會評鑑，法評會去年8月決議將邱忠義移送司法院人審會議處，陳則須移送懲戒法院職務法庭審理，並建議罰俸10個月。

監察院也針對高院違失立案調查，認定陳勇松於合議庭評議決定鍾文智加保、不延長科技監控後，卻未宣示裁定、依法製作裁定書送達當事人，違反辦案程序及職務規定，有重大違失，去年10月20日通過彈劾，移送懲戒法院。

司法院人事審議委員會去年12月16日也認定邱忠義違反職務上的義務規定，違反法官倫理規範，損及人民司法信賴，決議由司法院院長予以「書面警告」的職務監督處分，年度考績將被打「未達良好」，形同公務員的丙等考績。

2警分局4官警涉包庇洩密 2收押2交保

警方也展開自清自檢，報告請北檢指揮台北市調查處、警政署政風室偵辦，查出台北市信義分局福德派出所前副所長李俊良，涉偽造簽名，包庇、掩護每週須到所報到3天的鍾文智到處趴趴走，且李妻的戶頭有千萬元不明金流進帳，北檢去年12月19日依圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

鍾文智的帳房葉仲清，涉嫌幫鍾文智給警方好處，同日亦遭羈押禁見；李俊良妻子也被列財產來源不明罪被告，50萬元交保、限制出境出海，並施以科技監控。

福德所2名副所長古志銘、梁思強，也涉嫌與李俊良共謀偽造公文書，涉犯圖利罪，檢方諭令2人各30萬元交保，並限制出境出海。

檢調警持續偵辦，查出南港分局南港派出所副所長黃梓翔，涉嫌偷查欠鍾文智債務的民眾的個資，助其討債，本月5日發動搜索、約談，訊後向法院聲請羈押禁見；台北地院法官今晨開庭後，認定有勾串之虞，裁准黃梓翔羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法