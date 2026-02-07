為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    吸毒又喝酒竟上路！嘉義中埔鄉撞死騎士肇逃 男子6小時後落網

    2026/02/07 16:27 記者王善嬿／嘉義報導
    吳姓機車騎士今凌晨4點多遭汽車撞倒、送醫不治。（警方提供）

    吳姓機車騎士今凌晨4點多遭汽車撞倒、送醫不治。（警方提供）

    嘉義縣中埔鄉78歲吳姓機車騎士，今凌晨4點多遭轎車追撞，吳男頭部及四肢重傷送醫不治；警方查出25歲黃姓駕駛涉肇事逃逸，案發6個多小時後，在嘉市將黃男查緝到案，經唾液篩檢涉及毒駕、酒駕，全案依肇事逃逸致死、公共危險等罪嫌，將黃男移送嘉義地檢署偵辦。

    警方調查，吳姓機車騎士今清晨4點47分沿中埔鄉中山路由東向西行駛，黃男駕駛的轎車從後方追撞，黃男駕車逃離；吳男被撞後，連人帶車倒在馬路上，當時因天色未亮、視線昏暗，一名68歲何姓機車騎士未能及時反應，擦撞吳男機車跌倒受傷，警方獲報趕抵現場，將吳男送醫救治，何男傷勢無礙。

    警方調查發現，吳男疑遭車輛撞倒，循線追查肇事逃逸的駕駛及釐清其身分，今上午7點多，循線追查黃男嫌疑重大，在其嘉市住處附近發現肇事車輛，比對確認無誤後，今上午11點30分許查獲黃男到案說明。

    經唾液篩檢，黃男篩檢結果呈現二級毒品陽性反應，酒測值達每公升0.27毫克，警訊後依照肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    黃男涉嫌駕車撞死騎士肇事逃逸，警逮獲發現他毒駕又酒駕。（警方提供）

    黃男涉嫌駕車撞死騎士肇事逃逸，警逮獲發現他毒駕又酒駕。（警方提供）

    機車騎士遭車撞傷送醫不治。（警方提供）

    機車騎士遭車撞傷送醫不治。（警方提供）

