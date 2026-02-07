採野菜充飢！荒唐父嗜賭外遇拋家 4子女獲准免除扶養義務

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東1家4名子女的童年記憶，沒有玩具與零食，只有苦澀的野菜味與隨時可能落下的皮肉痛，他們長大成人後提告，台東地方法院裁定宣告免除這4名子女對生父的扶養義務，也揭開這段被遺棄長達20年的辛酸往事。

根據法院調查，男子與妻子婚後育有4名子女，但他未負起養家責任，反而沉溺賭博，終日流連賭場不歸。當時家中經濟極度拮据，他每週只丟下500元作為全家大小的生活費。在物價波動的年代，區區500元要養活一家簡直天方夜譚。孩子們回憶，母親為了讓他們活下去，餐桌上最常出現的就是廉價罐頭，連罐頭都買不起時，只能帶他們到戶外採無名野菜，洗淨後下鍋熬煮充飢。只有在父親偶爾賭贏、多給一點零食費的「恩賜」時刻，飯碗才難得見到一點魚肉。



更令孩子們恐懼的是父親的暴戾，他不僅不顧家，若發現妻子私下與友人聚會，便情緒失控，隨手抓起垃圾袋捲筒、延長線，甚至是徒手對妻子施暴。2002年間，他與外遇對象生下一子，隔年便狠心離家遠走北部。當時，最大的孩子才剛要升國中，最小的尚在襁褓中，父親從此音訊全無，將4個孩子丟給長輩、母親在窮困中掙扎求生，對子女的成長與教育徹底不聞不問，斷絕聯繫超過20年。

當初年幼的孩子長大成人後，年邁的父親貧病交迫且無資產，回過頭要求子女履行扶養義務。法官審理認為，雖然男子在孩子極幼年時曾提供基本衣食，但金額顯不足以支應4名子女所需，且長期沉溺賭博、外遇生子並惡意棄家，對孩子未盡陪伴與教養之責，最終裁定扶養義務應予免除，讓這段破碎的父子關係，在法律層面上畫下句點。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

