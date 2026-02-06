擁8億102歲人瑞突祕娶看護 律師直言：賺大錢寫在親屬法

有大筆財產的人瑞在子女不知情的狀況下，突與看護登記結婚，律師李怡貞感嘆「賺大錢的方式寫在親屬法」；示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

台北市中山區高齡102歲王姓人瑞突與69歲看護登記結婚，子女事後才知情，怒控看護覬覦父親名下價值數億元房產，還限制家屬接觸，形同軟禁，雙方鬧上法院，甚至在街頭上演「搶人大戰」。「女人大律師」李怡貞說，目前從家屬口中得知結婚證人為看護的兒子與其朋友，都是擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路，嘆「賺大錢的方式寫在親屬法」。

李怡貞今天（5日）在臉書發文說明，法律上沒有限制結婚證人的資格，成年即可。因此這兩個證人要是到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱，一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。

李怡貞說，現在唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然。遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。

李怡貞感嘆，賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法。

有網友認為，這件事情教會我們，要不定期更換看護。這點只有家中有長輩需要看護時，才能懂的；也有網友好奇阿公的子女有沒有關心阿公，怎麼現在才知道？更有網友指出，太好賺了擔心會有模仿效應。

