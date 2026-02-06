為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    擁8億102歲人瑞突祕娶看護 律師直言：賺大錢寫在親屬法

    2026/02/06 18:31 即時新聞／綜合報導
    有大筆財產的人瑞在子女不知情的狀況下，突與看護登記結婚，律師李怡貞感嘆「賺大錢的方式寫在親屬法」；示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    有大筆財產的人瑞在子女不知情的狀況下，突與看護登記結婚，律師李怡貞感嘆「賺大錢的方式寫在親屬法」；示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    台北市中山區高齡102歲王姓人瑞突與69歲看護登記結婚，子女事後才知情，怒控看護覬覦父親名下價值數億元房產，還限制家屬接觸，形同軟禁，雙方鬧上法院，甚至在街頭上演「搶人大戰」。「女人大律師」李怡貞說，目前從家屬口中得知結婚證人為看護的兒子與其朋友，都是擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路，嘆「賺大錢的方式寫在親屬法」。

    李怡貞今天（5日）在臉書發文說明，法律上沒有限制結婚證人的資格，成年即可。因此這兩個證人要是到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱，一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。

    李怡貞說，現在唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然。遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。

    李怡貞感嘆，賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法。

    有網友認為，這件事情教會我們，要不定期更換看護。這點只有家中有長輩需要看護時，才能懂的；也有網友好奇阿公的子女有沒有關心阿公，怎麼現在才知道？更有網友指出，太好賺了擔心會有模仿效應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播