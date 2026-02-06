澎湖春節要旺不要火 馬公北辰市場火警演練

澎湖縣政府消防局在北辰市場，進行消防演練。（馬公市公所提供）

農曆春節腳步將近，傳統市場人潮湧現，澎湖縣政府消防局第一大隊為強化年節期間市場防災應變能力，今（6）日在澎湖縣最大傳統市場「北辰市場」舉辦火警搶救實兵演練，模擬攤位密集、巷道狹窄、消防車輛無法進入時的應變情境。

演練由消防局第一大隊規劃指導，大隊長黃晞、副大隊長朱偉靖出席督導，現場模擬長距離水線部署、移動式幫浦轉助供水、瓦斯鋼瓶安全移置、人潮疏導及違規車輛排除等關鍵作業，提升災害現場的實戰協調力。馬公分隊小隊長董明遠擔任初期指揮官，副大隊長朱偉靖隨後接掌現場總指揮，完整驗證現場應變機制與指揮交接流程。

馬公市長黃健忠說，北辰市場是澎湖春節採買最熱絡的場域，市公所除肩負市場日常管理與環境整潔工作，也在重要時節主動配合相關單位整頓動線、協調行政事務，確保消防單位能專注執行專業搶救。感謝消防與義消夥伴在寒風中投入演練，展現高度行動力與責任感，讓市民能在年味濃厚的市場中，多一分平安保障。

黃健忠補充，市公所甫於2月3日春安勤務啟動前夕，前往慰勞第一線消防、警政單位同仁致贈春安慰勞金，感謝大家在春節前全力投入各項勤務，市公所也將持續在制度與資源範圍內，提供必要的後勤支援。市場管理所將配合消防單位強化防災宣導與環境整潔，攜手維護年節前的公共安全與市民安心。

馬公市長黃健忠到北辰市場了解消防演練過程。（馬公市公所提供）

