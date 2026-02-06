為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    識詐反詐教育前進台北國際書展 北檢設攤宣導反詐騙

    2026/02/06 17:05 記者張文川／台北報導
    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

    2026台北國際書展正在台北世貿一館熱烈開展，最高檢察署首度參與書展，在綜合書區設置展位，展售近年最高檢的出版品，台北地檢署為強化全民防詐意識、落實法治教育，也在展位設置「反詐騙宣導」攤位，在濃厚書香氛圍中，推動反詐教育，讓民眾在逛書展、翻書頁的同時，也能輕鬆學習實用的防詐技巧。

    宣導攤位現場除了提供反詐騙摺頁及案例解析，還有互動式問答、情境式詐騙辨識活動，協助民眾辨識常見詐騙話術與陷阱，並宣導「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等關鍵防詐步驟，提升民眾實際應對能力。

    台北地檢署檢察長王俊力指出，反詐騙工作須結合跨機關合作，擴大全民參與，透過走入大型公共活動場合，有效接觸不同年齡層與族群，將反詐觀念向下扎根、向外擴散，共同建構防詐安全網。

    北檢說，詐騙手法不斷翻新，從投資理財、假冒公部門、網路購物到感情交友詐騙，已深刻影響民眾日常生活與財產安全，因此特別選在結合閱讀、知識與文化交流的國際書展上設攤，宣導反詐騙，以「閱讀識詐、知識防詐」為核心概念，讓反詐教育自然融入民眾生活場域。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

    台北地檢署人員到台北國際書展現場宣導反詐騙。（台北地檢署提供）

