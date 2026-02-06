新店行人過馬路遭復康巴士撞擊 送醫不治

62歲王姓男子在穿越馬路時，遭一輛剛綠燈起步的小型復康巴士撞擊，送醫不治。（記者鄭景議翻攝）

首次上稿：16:30

更新時間：16:54（新增傷者送醫不治）

新北市新店區今日下午發生一起嚴重交通事故。一名62歲王姓男子在穿越馬路時，遭一輛剛綠燈起步的小型復康巴士撞擊，王男當場受困車底且失去呼吸心跳（OHCA）。警消獲報趕抵將王男救出後送往安康耕莘醫院急救，最後仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

新店分局初步調查，今日下午2時25分，51歲郭姓男子駕駛小型復康巴士沿著安康路三段往三峽方向行駛。當車輛行經安泰路口停等紅燈時，62歲王姓男子正欲穿越車道往對向走去。不料，當路口號誌轉為綠燈，郭男踩下油門起步瞬間，疑似未注意前方路況，直接撞上正在橫越馬路的王男。

由於撞擊突然，王男被捲入車底受困，情況一度非常危急。新北市消防局接獲110轉報後，立即派遣交通分隊員警與救護人員前往處置。救援人員抵達現場時，發現王男已陷入昏迷且沒有生命跡象，經由救災器材協助將其從車底救出後，火速送往附近的安康耕莘醫院進行急救，最後仍宣告不治。。

警方已在現場進行採證並調閱周邊監視器影像。經對駕駛郭男實施酒精呼氣測試，酒測值為零，已排除酒後駕車的可能性。詳細的肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

62歲王姓男子在穿越馬路時遭一輛剛綠燈起步的小型復康巴士撞擊。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法