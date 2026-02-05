中配碧潭溺殺2幼女一審判16年半 夫獲216萬被害人補償金

北檢審議後，認為簡女（見圖）丈夫，在其左眼失明無法工作後，未適時給予支持，且面對公婆壓力時未關心及排解，決定酌減補償金，共計補償216萬元。（資料照）

中國籍配偶簡姓女子嫁來台灣後育有兩女，前年與婆家起爭執後，竟攜9歲、10歲2名女兒到碧潭下水，導致兩女溺斃。台北地院去年判處簡女16年6月徒刑，其夫向台北地檢署申請犯罪被害人補償金。北檢審議後，認為簡女丈夫，在其妻左眼失明無法工作後，未適時給予支持，且面對公婆壓力時未關心及排解，決定酌減補償金，共計補償216萬元。

36歲簡姓女子於2014年與台籍丈夫結婚後，生下2名女兒，薪水幾乎都交給丈夫處理。2022年間，簡女因投資糾紛遭人砸瞎左眼後，攜2名幼女隨丈夫回台定居，並與公婆同住，但卻產生嚴重的婆媳問題。

前年7月2日，婆媳之間又發生口角，簡女氣憤之下，將2名女兒帶到碧潭邊，狠心的讓兩人被水沖走。簡女自行上岸後，隔日才報警找人，但2名幼女被發現時，已無生命跡象。

台北地檢署依殺人、成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴簡女，移由台北地院國民法官法庭審理，去年被判處有期徒刑16年6月，目前仍上訴中。

簡女也於開庭時供稱，想對2名女兒說對不起，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果。

簡女丈夫日前以被害人父親名義，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金共計360萬元。

北檢犯罪被害人補償審議委員會審議後認為，簡女左眼失明後無法工作，患有身心疾病。但丈夫未能適時予以支持，且還要面對與公婆同住壓力及生活習慣等不適，進而成為簡女殺害2名幼女的犯罪動機，釀成家庭悲劇，難認簡女丈夫對於本案沒有責任，因此決定酌減補償金金額4成，核准補償金216萬元。

依「犯罪被害人權益保障法」規定，若申請人簡女丈夫對北檢審議委員會決定補償金金額不服，可向台灣高檢署「犯罪被害人補償覆審委員會」申請覆議。

