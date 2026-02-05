為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國道大貨車切換車道追撞 前方轎車迴轉180度撞上護欄

    2026/02/05 10:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    大貨車切換車道撞前方轎車，轎車國道上迴轉撞上護欄。圖為遭撞轎車。（民眾提供）

    社群軟體Threads近日流傳一段影片，一輛大貨車在國道上由中線切換至外側車道時，直接撞上原本行駛於外側車道、位於大貨車前方的轎車，導致轎車被撞擊後失控，車身迴轉撞到內側護欄後停在內側車道，整輛車轉了半圈。國道第二大隊今天證實，該起事故於4（昨）日發生於國道3號113.6公里處（苗栗縣竹南路段），該起事故約半小時排除。

    國道第二大隊指出，事發當時30歲王姓男子駕駛大貨車行經於中線車道，變換車道至外側車道時，因為注意到外側車道有一輛轎車行經，恰好行經大貨車前方，可能有視線死角，王男所駕駛大貨車因此直接撞上，該輛轎車因車尾被撞導致在國道3號上迴轉撞到內側護欄後停下，所幸車上39歲葉姓男子並無大礙。

    警方針對雙方駕駛酒測後，王男與葉男皆未酒駕，警方初步研判是王男當時疏於注意前方車況釀禍，詳細車禍原因將持續釐清。國道第二大隊也呼籲，用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，保持行車安全距離，變換車道時，保持安全間隔與距離，提醒用路人駕車時仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

    大貨車切換車道撞前方轎車，轎車國道上迴轉撞上護欄。圖為肇事大貨車。（民眾提供）

    熱門推播