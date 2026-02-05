台人遊富國島險被丟包 美加旅行社林大鈞挨告詐欺 「這原因」不起訴

美加旅行社負責人林大鈞已先支付2781餘萬元款項，並無詐欺犯意，今予以不起訴處分。（資料照）

美加國際旅行社前年過年期間，承攬292名旅客前往越南富國島旅遊行程，因與地接旅行社「WInnER國際旅行社」在款項支付上有爭議，WInnER要旅客先支付720元美金，方能繼續行程，導致292人險被丟包。WInnER旅行社與張姓旅客，對美加旅行社負責人林大鈞提出詐欺等告訴。台北地檢署認定，林男已先支付2781餘萬元款項，並無詐欺犯意，今予以不起訴處分。

檢調查出，美加公司前年2月9日、10日推出富國島5天4夜的旅遊行程，292名旅客分別支付4萬5千元到5萬7千元不等費用，合計約1500萬元。美加公司找地接WInnER旅行社合作，負責旅客在越南行程。但WInnER卻稱未收到美加支付的全額款項，要旅客須再支付美金720元，方能繼續行程，導致部分旅客為完成旅程，付出款項。

WInnER旅行社唐姓人員於偵訊時指出，美加公司僅支付70萬元預付款，尚有500萬元未支付，且多次以「即將匯款」、「請領隊帶去越南」等語誆騙，事後卻並避不見面，造成旅行社有440萬元損失。

另一名揪到20人出團的張姓女團主，也控訴美加公司，支付近60萬元的團費後，卻查不到機位，也沒有退回訂購全額，要對公司負責人林大鈞提出詐欺告訴。

檢調偵訊時，林大鈞否認有詐欺犯意，表示接手美加公司時是屬於負債狀況加上受到疫情影響，又賠了200多萬，本想透過包機彌補虧損。此次出團已支付包機、飯店、地接、行前等費用共計2781萬餘元，僅687萬餘元未支付（當中包含給地接旅行社費用），並無詐欺犯意，且因案件爆發後，公司帳戶被凍結，才會無法支付款項；另與張女糾紛，已和對方達成和解。

檢察官調閱資料發現，美加公司原與地接公司WInnER旅行社協議是1月底前支付全款，後立約延長至2月26日。卻因旅客反應餐食有問題，WInnER旅行社憂是美加公司刻意要苛扣團費，且要求對方先付款未果，方告知旅客要支付720美元，才能繼續行程，而美加公司並未表示不願付款。

檢察官認為，林男並無詐欺、違反人口販運防制法等犯意，故予以不起訴處分；另張女部分，雙方已達成和解，且撤回告訴，故亦予以不起訴處分。

