「馬上平安」抓到了！中市清水分局及五分局春節加強取締酒毒駕

清水分局推動「馬上平安」春節酒測專案，查獲酒駕。（民眾提供）

春節將至，為守護市民交通安全與社會治安，台中市警察局自2月3日起至3月4日推動「馬上安全」春節酒測專案，清水分局首日即查獲洪姓男子駕，依公共危險罪逮捕送辦；第五分局也取締酒駕2件，另有多件違規，皆依法處理。

清水分局執行「馬上平安」春節酒測專案，3日晚間8點左右，在梧棲區大智路與四維路口查獲江姓男子（42歲）酒後駕駛轎，酒測值超標，依公共危險罪逮捕送辦。

第五分局於3日晚間則在中清路、四平路、水湳路等路段執行「馬上平安」強力取締酒毒駕專案勤務，共取締酒後駕車2件、無照駕駛2件、使用註銷牌照1件、改裝排氣管4件、轉彎未依規定4件、安裝翹牌器1件、不依規定駛入來車道5件、闖紅燈1件、排氣管檢驗不合格1件。

第五分局在同時段並聯手交通部公路局台中區監理所及台中市政府環境保護局，在北屯區四平路仁愛國小前實施口袋型機動攔檢方式，設置2處路檢點及5區域機動攔查組，執行「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，針對來往可疑改裝噪音車輛或違規行為攔停檢查。共攔查7輛疑似改裝汽（機）車，其中2輛不合格，依噪音管制法告發，共罰鍰7200元，1輛汽車另行通知到檢；1輛排氣檢驗不合格，依空污管制法告發，罰鍰1500

元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

第五分局執行「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，也查獲多件不合格。（民眾提供）

