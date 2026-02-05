為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖白沙鄉回收場清晨大火 濃煙蔽空飄刺鼻戴奧辛味

    2026/02/05 09:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙岐頭垃圾場大火，濃煙蔽空有毒戴奧辛瀰漫空氣中。（澎湖縣政府消防局提供）

    白沙岐頭垃圾場大火，濃煙蔽空有毒戴奧辛瀰漫空氣中。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣白沙鄉岐頭村一處資源回收場今（5）日清晨發生火警。縣府消防局表示，清晨5時45分接獲民眾報案，指岐頭村51之5號某回收場起火燃燒，現場黑煙密布。濃煙一度遮蔽天空，空氣中瀰漫刺鼻異味，路過車輛與附近住戶紛紛緊閉門窗、掩鼻而過。

    澎湖縣政府消防局獲報後，立即出動第二大隊及白沙分隊，派遣13車、61車、271車等3輛消防車、共6名人員趕赴現場，由大隊長呂文傑擔任指揮官，另同步通報警察局派員警戒及自來水公司澎湖營運所協助水源加壓，並通知白沙鄉公所及環保局派員到場協處。為防止火勢擴大延燒，消防局隨後加派馬公分隊61車、澎南分隊61車及湖西分隊11車等3車5人到場支援。

    目前燃燒面積初估約2000平方公尺，並造成挖土機1部燒毀，所幸未造成人員傷亡。由於現場堆置大量塑膠廢棄物，燃燒產生大量戴奧辛毒物，已協請白沙鄉公所支援挖土機1部協助挖掘，以加速滅火作業，白沙鄉長宋萬富也到場關心災情，並慰問現場救火兄弟辛勞。

    目前火勢已大致趨緩，惟因大量塑膠類廢棄物燃燒，致現場黑煙密布，消防局勤務人員仍持續搶救中。

    現場怪手燒毀，可見火勢猛烈。（澎湖縣政府消防局提供）

    現場怪手燒毀，可見火勢猛烈。（澎湖縣政府消防局提供）

