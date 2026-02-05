基隆7旬婦山區散步失聯 40多名消防漏夜地毯式搜尋救出

基隆市消防局獲報出動40多名消防人員，進行地毯式的搜尋，不到2小時尋獲體力透支的老婦。（記者林嘉東翻攝）

基隆1名7旬老婦昨天午後外出前往劉銘傳路隧道散步後失聯，由於入夜後山區氣溫驟降，基隆市消防局獲報出動40多名搜救人力，兵分三路進行「地毯式」搜尋，不到2小時在長壽公園竹林深處，尋獲體力透支的老婦，平安將婦人救下山，讓家屬感激不已。

昨晚6時許，基隆市消防局接獲家屬焦急報案，高齡70多歲的婦人下午3點出門後便音訊全無。消防局第二大隊大隊長高瓊瑤隨即帶安樂、仁愛、七堵及中山分隊，共13車25名消防員與19名義消馳入山搜尋。

消防隊入山搜尋時，頭戴頭燈、手持強力手電筒尋人，由於山區不僅視線極差，且婦人受困地點位於東、西砲台間的偏僻地段，竹林密布且坡度陡峭，隊員們須一邊撥開刺人竹枝、一邊大聲呼喊婦人姓名，與時間賽跑，直到晚上8時許，其中一組搜救隊員在獅球嶺長壽公園附近的竹林深處，聽見微弱的回應聲，隨即發現蹲坐在地、滿臉倦容的老婦。

消防隊員檢查老婦身體狀況，除因長時間迷路導致體力消耗、神情疲憊外，意識清楚且無明顯外傷。消防隊員隨即攙扶老婦走出崎嶇山徑，平安將婦人帶下山。家屬見到老婦脫困，頻頻向消防隊員致謝。

基隆市消防局長游家懿表示，山區天色變化極快，即便是鄰近市區的淺山，入夜後地形辨識度也會大幅下降；他呼籲民眾，進入山區務必做到，告知親友行程與預計返家時間，與攜帶手機、行動電源、照明設備；若不慎迷途務必保持冷靜，留在安全處撥打119或112，切勿隨意切入溪谷，以免發生危險。

基隆市消防局出動40多名消防人員，不到2小時尋獲體力透支的老婦。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局出動40多名消防人員，進行地毯式的搜尋，不到 2小時尋獲體力透支的老婦。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局獲報出動40多名消防人員搜尋失聯老婦，隊員一邊撥開刺人竹枝、一邊大聲呼喊婦人姓名。（記者林嘉東翻攝）

