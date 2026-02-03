新北中和警春節設10處「機動派出所」 提供各類報案及其他服務

新北中和警分局春節期間（2月9日起至2月23日止），將於採買年貨商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集等地點，設置10處「機動派出所」。（記者陸運鋒翻攝）

農曆春節即將到來，新北市中和警分局春節期間（2月9日起至2月23日止），將於採買年貨商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集等地點，設置10處「機動派出所」，屆時可提供民眾各類報案與其他服務，若附近發生衝突事件，也可第一時間到場處置。

中和分局表示，屆時機動派出所共有10處，包括中和福和宮、景平路大潤發、南勢角捷運站四號出口、烘爐地土地公廟、八二三紀念公園、民德活動中心、環球購物中心、遠東世紀科學園區、中和國民運動中心、南山威力廣場等，讓警方服更貼近民眾。

中和分局長陳宇桓表示，藉由機動派出所的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。

陳宇桓說，同時可利用機動派出所配備手提電腦、列印機等相關設備，現場直接服務民眾，受理各類案件與其他服務，不僅節省往返派出所時間，更能拉近與民眾之間的距離，即時的服務與關懷，更加強轄區治安、交通、為民服務工作，讓民眾安心、快樂過新年。

