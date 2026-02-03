找妹子性交易拍性愛片轉賣創意私房 超商男二審賠80萬定讞

超商店員陳宗駿進行性交易，並拍攝其性愛影像，賣給色情網路論壇「創意私房」論壇及「觸感論壇」。（資料照）

超商店員陳宗駿進行性交易，並拍攝其性愛影像，賣給色情網路論壇「創意私房」論壇及「觸感論壇」，被害女子求償300萬元，台北地方法院一審判陳宗駿以及經營兩論壇的共同人須連帶賠償共120萬元；案經上訴，高等法院認定，陳宗駿散布性影像成立侵權，兩論壇與陳宗駿仍須各賠60萬，但因創意私房已先賠40萬，陳須賠的部分減為20萬，最終仍須賠80萬元。

判決指出，陳宗駿於2020年5月透過交友網站取得被害女子個人生活照，並稱願以4萬元為性交易對價，同時拍攝過程，影像僅供個人保存，被害女子誤信而同意，事後陳宗駿竟販售影片，在網站揭露生活照及影片，陳宗駿販售影片從創意私房獲取163萬元，另自觸感論壇取得約75萬元。

被害女子向陳宗駿、創意私房經營者林清安要求連帶給付300萬元，也向觸感論壇經營者陳紹暐、王星澤要求連帶給付300萬元。台北地院民事法庭一審判陳宗駿賠償60萬元，另陳宗駿及創意私房的經營者林清安須連帶賠償60萬元，並與陳紹暐、王星澤須連帶賠償60萬元。

高等法院合議庭認為，肖像及性影像屬重要個人資料與核心隱私，涉及人格尊嚴與自主決定權，未經同意擅自製作、公開、散布或販售，即侵害個人資料與隱私權，陳宗駿以欺瞞方式拍攝影片，並刊登、販售被害女子生活照及性影像，構成共同侵權，應負連帶賠償責任。

合議庭審酌兩造背景及侵害情節，陳宗駿藉網路散布並供付費下載，影像難以移除，致被上訴人精神痛苦重大，認於「創意私房論壇」及「觸感論壇」各應賠償非財產損害60萬元。因創意私房論壇經營者林清安已賠償40萬元，該部分債務消滅，陳宗駿僅須再賠20萬元；觸感論壇部分無清償事由，仍應全額賠償，其餘上訴駁回，不得上訴。

