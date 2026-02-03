為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    6歲男童隻身闖蕩北市遊玩 錯過末班捷運被警發現助返家

    2026/02/03 15:17 記者王冠仁／台北報導
    警方幫助男童返家。（記者王冠仁翻攝）

    

    平時跟外婆同住的6歲宋姓男童，徵得外婆同意後，獨自一人搭車跑到台北市區遊玩，卻因為玩到忘記時間，錯過末班捷運無法搭車返家，被民眾發現獨自在桃園機場捷運的月台徘徊。警方獲報後循線聯繫上外婆，最終擔心發生意外，於是護送男童返家。

    北市警中正一分局在前天凌晨0時許，接獲桃園機場捷運警察隊通報，聲稱有熱心民眾發現，一名6歲宋姓男童獨自一人在桃園機場捷運的月台徘徊。

    警方到場詢問，男童這才告訴警方，他平時跟外婆住在台北市文山區住處，當天他徵得外婆同意後，獨自一人搭車外出到市區遊玩，沒想到一玩就忘了時間，跑到捷運站要搭車返家，卻不知道末班車已過。

    警方發現男童身上只有悠遊卡，員警擔心他肚子餓，於是先帶他到超商購買水果、點心跟牛奶，再將他帶回派出所休息。

    警方同時與男童的外婆聯繫後，初步研判男童並沒有被遺棄、虐待或其他受害之虞，待確認男童的住處後已經凌晨1時許，警方為了避免意外發生，最後駕駛警車護送男童返回住處，同時依規定完成兒童及少年保護通報。

