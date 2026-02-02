馬偕男員工情緒失控跨窗台 控訴遭霸凌幸被警消拉回

警消及醫護人員合力將男子拉回。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區馬偕醫院接近今天中午時發生一起驚險事件，院內1名男職員疑似情緒失控，站在6樓並跨越窗戶露台，情況緊急，警消獲報後啟動救援機制，趁男子不備之際，合力將他拉回安全區域，化解一場墜樓危機。

據了解，男子近來涉及院內一起性騷擾案件，上午還PO文到爆料公社，指稱自己是被誣陷性騷擾及被院方霸凌經過，並說自己當時是在醫院6樓。

請繼續往下閱讀...

員警獲報趕抵時，他已獨自站立在露台邊緣，身處高處且情緒激動，隨時可能發生墜落意外，為確保安全，警方第一時間實施周邊交通管制與現場封鎖，並同步聯繫消防局到場，於下方緊急架設救生氣墊，建構最後一道安全防線。

救援過程中，醫護人員透過耐心安撫與勸導分散男子的注意力，試圖降低其戒心，現場警消人員則待命趁隙抓準男子低頭分神的瞬間「一擁而上」，迅速將他拉回室內。

警方調查，男子獲救後，情緒依舊起伏不定且具不確定風險，為保護其生命安全，依「警察職權行使法」實施管束，並交由醫院醫療團隊進行專業的心理評估與後續治療。目前已通知家屬到場，協助安撫並配合後續照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法