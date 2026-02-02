鹿港「路霸一條街」現狀曝 警：再擺就開罰

鹿港警方與鎮公所執行中山路清道，清除出許多二輪車，以及盆栽等路霸。（警方提供）

鹿港鎮公所與鹿港警分局1月27日聯手清除鹿港鎮中山路「路霸一條街」，共清出微型電動二輪車、腳踏車共16輛，以及水泥墩、廣告、盆栽及交通錐等其他路障26件，連日來有遊客造訪鹿港老街行經中山路時，直呼「清爽多了」，並希望往後能夠持續保持，否則實在太難停車；警方則強調，首度清道屬於宣導性質，未來將不定期機動執法，若再查獲路霸就將依法開罰。

鹿港警分局上月27日出動8名警力，並指定轄區和興所副所長楊士鋐及鹿港所巡佐蕭俊豐帶班配合鹿港鎮公所執行，鎖定鹿港中山路，沿路呼籲民眾把放在路肩的磚塊、花盆搬到騎樓，撤除「禁止停車」或是交通錐等路霸，經過勸導後，仍占用馬路的物品，則由清潔隊當場搬上回收車載走。

清道專案移除的自行車或是微型電動二輪車，持有民眾可拿身分證來領回，如未領回，則依照廢棄物清理。盆栽、水泥墩、廣告、盆栽及交通錐等路霸，視同廢棄物清除。

清道專案後連日來有遊客造訪鹿港小鎮，行經中山路時發現路霸幾乎清光光，直呼「超有感」，整條中山路看起來清爽多了；但希望相關單位不要只是5分鐘熱度，因為很可能有部分民眾在警方執行過後，又會把路霸遷回原位，若能持續實施清道，才能徹底將路霸趕出中山路。

警方指出，27日首度執行清道專案屬於宣導性質，因此不會針對相關路霸開罰，但未來將不定期實施清道專案，下回若再取締相關路霸就將依法開罰1200元以上2400元以下罰鍰。

鹿港警方與鎮公所將中山路盆栽等路霸清除。（警方提供）

鹿港中山路清道後，遊客直呼清爽多了。（警方提供）

