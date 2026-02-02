鐵工廠大開天九牌賭場 警逮夫妻檔赫見KTV招待所攬客

新北市樹林警分局查獲轄區鐵皮違章工廠，過年前大開天九牌賭場，還開設KTV招待所攬客，警方逮獲主嫌吳姓夫妻檔及15名賭客，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市樹林區西圳街一處違章鐵皮工廠，近來深夜仍出入頻繁，警方獲報查訪，原以為是深夜趕工，後來發現竟人員出入複雜，不時傳出吆喝聲，大喇喇在一樓開設天九牌賭場，警方1日突襲，逮獲主嫌吳姓夫妻檔及15名賭客，發現以KTV招待所招攬賭客，共查扣32萬餘元現金、抽頭金，主嫌辯稱剛開賭，但短短2小時就輸贏數十萬元，全案依法送辦、裁罰。

警方將啟動第三方警政，通報市政府公安小組，清查是否違反相關法規，違者將立即強制拆除，吳姓夫妻檔主嫌偷雞不著蝕把米，面對政府強制力恐欲哭無淚。

新北市警察局近期到農曆春節後，加強清查潛藏不法場所，日前接獲情資，西圳街一間鐵皮工廠，深夜仍燈火通明，人車出入，警方監控蒐證，赫見該址經營天九牌職業賭場，警方持搜索票，1日深夜突襲鐵皮工廠，當場查獲吳姓夫妻等2位賭場主嫌及15名賭客。

警方查出，吳家夫妻檔利用鐵皮工廠聚賭，吳姓夫妻檔認為該處為工廠區，肆無忌憚大開廠門，公然m1樓聚眾賭博，2樓準備卡拉OK休息室供賭客休息唱歌，招攬賭客；警方查扣賭資32萬100元、抽頭金3200元、天九牌賭具，警訊後將吳姓夫妻2人依賭博罪嫌送辦，賭客則依社會秩序維護法第84條裁罰。

樹林分局偵查隊長田啟廷表示，賭博行為違背社會善良風俗，助長投機心理，進一步衍生各種治安隱憂，警方春節期間將持續強化治安維護，持續取締各項非法行為，讓民眾平安快樂過好年。

新北市樹林警分局查獲轄區鐵皮違章工廠，過年前大開天九牌賭場，還開設KTV招待所攬客，警方逮獲主嫌吳姓夫妻檔及15名賭客，全案依法送辦；圖為查扣賭資。（記者吳仁捷翻攝）

