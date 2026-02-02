自中國走私1886瓶疫苗冒充清潔劑 養鴨男子起訴

嫌犯將走私疫苗放置於冰箱保存。（彰化查緝隊提供）

本身在雲林縣麥寮養鴨的劉姓男子，涉嫌多次從中國走私禽流感疫苗，卻以地板清潔劑名義來台時蒙混過關，去年7月海巡署獲報追查，在其住處、物流站共起出1886瓶印有簡體字樣的「地板清潔劑」。海巡署調查，劉男走私疫苗除了要給家禽施打，還販賣給養殖業者，粗估可供50萬隻家禽施打，獲利上百萬，由於該藥成分不明，嚴重危害我國動物防疫體系與公共衛生安全；全案依違反《動物用藥品管理法》移送後，日前由雲林地檢署將他提起公訴。

海巡署偵防分署彰化與雲林查緝隊、農業部等專案小組，經長期蒐證與跨機關情資整合，發現40多歲的劉姓男子利用中國空運包裹方式，以地板清潔劑名義刻意虛報貨品名稱，並結合中國端物流供應鏈規避查緝，貨物入境後再透過國內大型物流平台分送各地貨運站交貨，不排除之前已有數量不明的走私疫苗進入養殖業。

請繼續往下閱讀...

去年7月專案小組掌握關鍵情資後展開行動，在雲林縣麥寮將劉男查獲到案，並先後在其住處、物流站等地點共起出1886瓶裝有非法禽流感疫苗的「地板清潔劑」。

彰化查緝隊指出，劉男本身在麥寮飼養鴨子等家禽，走私來台的非法禽流感疫苗，除了供自己的家禽施打，也販賣給其他養殖業者；若流入養殖業，可供約50萬隻家禽施打，獲利高達上百萬元；由於該用藥成份不明，也未經檢驗，劉男為謀取暴利，竟鋌而走險從事不法行為，幸專案小組及時查獲。

彰化縣動物防疫所長董孟治對此指出，台灣目前沒有合法的禽流感疫苗，只要有施打疫苗就是違法；一旦來源不明的疫苗施打在家禽上可說是「有百害而無一利」，不但沒有效果，還會帶來其他病原，造成家禽更大危害。

專案小組於物流處所清點走私疫苗。（彰化查緝隊提供）

劉男涉嫌將走私疫苗裝在清潔劑外瓶混充過關。（彰化查緝隊提供）

專案小組於關口清點攔查走私疫苗。（彰化查緝隊提供）

專案小組在劉男（左2）住處將他查獲。（彰化查緝隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法