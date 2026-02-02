電子煙彈引衝突 男混戰中刺死人起訴

警方查獲沾染漬的兇器。（資料照）

男子屠紹哲因電子煙彈所衍生的謠言糾紛，對男子陳炳男、陳昶旭有所不滿，去年10月間，眾人在台北市萬華區聚集，因陳炳男打了陳昶旭兩巴掌，引起衝突；混戰中，陳炳男的友人李睿騰持水果刀朝屠男的劉姓友人胸口、身體揮砍，並刺入劉腹部、胸口，造成劉男死亡，台北地檢署今依殺人罪嫌起訴李睿騰，同時依妨害秩序等罪嫌起訴陳炳男、屠紹哲等4人。

檢警調查，屠紹哲因認為陳昶旭所交付的電子煙彈不純，而向陳炳男抱怨，陳昶旭輾轉獲知後也向陳炳男抱怨，屠因此傳訊質問陳昶旭；去年10月6日晚間，屠男帶著朋友抵達陳昶旭位於北市萬華區昆明街住處談判，陳炳男當晚本邀陳昶旭見面，但撥打電話聯繫卻未獲回應，因獲悉眾人聚集在陳昶旭家，即告知李睿騰將前往教訓陳昶旭等人。

檢警調查，同日晚間11時38分許，陳炳男、李睿騰抵達後，陳炳男突然打了陳昶旭兩巴掌，李睿騰也與屠紹哲及其友人爆發拉扯，並拿出預藏的辣椒水朝屠及其友人噴灑，屠紹哲則持甩棍攻擊陳炳男頭部，眾人混戰中，李睿騰突然拿出水果刀刺擊屠的蘇姓友人腿部，再以水果刀刺入劉腹部、胸口。

因衝突驚擾鄰里，附近居民撥打110通報上情，眾人一哄而散，救護人員抵達現場將劉送醫急救，劉男仍於10月7日宣告不治死亡。

