沒在怕！謝典霖再邀媒體開箱豪宅 強調用最實惠方式蓋一棟房子

彰化縣議長謝典霖邀請網紅開箱他位於溪州鄉的豪宅，招來「炫富」罵名！但他不畏各界酸語，今天再邀媒體入內「開箱」，他說，這就是很一般的宅邸，他們是政治家族，選舉到了，一定會被大作文章，與其選舉被人罵，不如就讓外界「一次看透」，這沒什麼。

謝典霖說，他分住的宅邸佔地140坪、5樓，裝璜還在施工，他尚未搬進去住。他們從台糖合法取得用地，2016年籌建，他的部分原打算2000萬的經費蓋，但動工後經歷建築大通膨，後來花到4000萬元才完成。如果加上土地近2000萬元，總價6000萬元在台北或新北恐只能買40坪的稍可的全新公寓式住宅，他所說「台北人的家庭標準」是這個意思，6000萬元可以在自己的故鄉蓋一棟舒適、住得舒服的宅邸，又能造福在地建築、裝璜相關業者，但到台北能買到什麼房？台北人應該很清楚，這就是房產的「城鄉落差」。

謝典霖表示，別人要說「豪宅」，就讓別人去講！他們就是用最「最實惠」的方式打造新房，例如沙發、餐桌、廚具都是找自己認識的業者，「因為可以省錢」。你所說的「豪宅」就是這樣，如果不把它公開，別人一定還會大作文章。至於「家族籃球場」是他的想法，希望家族的小孩都一起來打籃球，因為空間夠大，如果不挑高，用裝璜打造房間，反而花費更大，這是鄉間蓋房的室內思考。

他表示，所謂的豪宅開箱，「跟縣長選舉毫無關係」，因為朋友圈都好奇，他去年12月就跟網紅敲定拍攝時間就在今年1月8日，後來姊姊突然宣佈選縣長，後來的變化都是他不能掌握的，但已與網紅約好拍攝，總不能反悔。

