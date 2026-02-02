為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    超商結帳排隊起爭執 高雄2女互扯受傷送醫

    2026/02/02 11:22 記者黃良傑／高雄報導
    超商結帳排隊起爭執，高雄2女子互扯受傷送醫，救護車將邱女送醫。（民眾提供）

    超商結帳排隊起爭執，高雄2女子互扯受傷送醫，救護車將邱女送醫。（民眾提供）

    高雄73歲蔡姓女子和45歲邱姓女子疑因在超商結帳排隊起糾紛，2女還發生徒手拉扯，導致雙方均受擦挫傷，警方獲報趕往現場處理時，雙方各執一詞，2女均送醫治療，並檢具傷單互告傷害罪。

    鼓山分局今（2）日指出，昨天晚上18時許接獲報案，稱美術東四路某超商內發生民眾糾紛案件，警方獲報後立即派遣線上警力趕赴現場處置，發現現場2名女顧客因結帳排隊產生糾紛，進而以徒手方式互相拉扯，警方到場後迅速控制場面並依規定受理。

    經了解，蔡女與邱女因排隊結帳產生糾紛，發生徒手拉扯行為，導致雙方均受有輕微擦挫傷，現場雙方各執一詞。警方協助兩人送醫檢查無礙。

    全案經當事人提出傷害告訴，全案詢後警方以現有事證依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    鼓山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性、循和平途徑溝通解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，以免觸法。如遇衝突情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處置。

    超商結帳排隊起爭執，高雄2女子互扯受傷送醫，警方協助送蔡女就醫。（民眾提供）

    超商結帳排隊起爭執，高雄2女子互扯受傷送醫，警方協助送蔡女就醫。（民眾提供）

    熱門推播