    社會

    開車未禮讓人行道行人罰6千 卻因「這原因」判免罰

    2026/02/01 08:56 記者陳建志／台中報導
    彰化楊姓男子遭員警認為未禮讓行人開罰6千元，楊男不服提起行政訴訟，法院認為車子距離行人尚有480公分不符取締標準，判決撤銷裁罰。（記者陳建志攝）

    彰化縣楊姓男子去年5月開車行經溪湖鎮彰水路一處路口，被員警認為有不禮讓行人違規，當場攔停開罰6000元，他不服、提起行政訴訟，台中高等行政法院當庭勘驗行車紀錄器影像，發現當時楊男車子距離行人有4組枕木紋及4個間隔，約480公分，超過1個車道寬（約3公尺）的取締基準，因此判決原處分撤銷。

    判決指出，楊姓男子2025年5月1日下午2點多，駕駛自小客車行經彰化縣溪湖鎮彰水路與環中街口時，遭員警認為有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規，將他攔停開罰6千，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，楊男不服提起行政訴訟，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院審理時認為，依據交通部函「路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人『行進方向』1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，違反者可依道交條例第44條第2項舉發」。

    法官當庭勘驗行車紀錄器影像檔，發現當楊男的自小客車左轉進入交岔路口時，其前懸進入行人穿越道時，行人位於行人穿越道由右數第2個枕木紋位置，而車輛與該行人間，尚存約4個枕木紋及4個間隔的距離。

    法官認為，白色枕木紋實線寬度為40公分，間距長度約為實線寬度2倍，即約80公分。依影像所示，車輛與行人間約有4組枕木紋及4個間隔，換算實際距離約為480公分，該距離超過取締基準1個車道寬（約3公尺）。

    法官認為，楊男的車子通過此處行人穿越道時，其與行人行進方向尚距3公尺以上的距離，大於1個車道寬，不符合內政部警政署所定的取締基準；因此其主張駕車行經行人穿越道時，並無不暫停讓行人先行通過的違規事實，可採信，判決原處分撤銷，可上訴。

