替代役男遭丟包慘死！網揭叫車平台「責任黑洞」痛批：制度殺人

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，遭4車輾過爆頭慘死。（資料照）

台64線25日發生一起令人痛心的死亡事故，一名25歲替代役男搭乘多元計程車時，遭司機遺棄於快速道路上，隨即遭後方來車撞擊身亡。對此，大罷免志工「許達達」在臉書發文痛批，這絕非單純交通事故，而是一場「制度殺人」。

許達達在臉書貼文中指出，該名擁有頂尖大學雙學位的年輕人，在失去自救能力的狀態下被「丟包」在車流疾駛的高速上，這在法律評價上已逼近刑法第二九四條「違背義務遺棄罪」的邊緣。

請繼續往下閱讀...

許達達更將此案與1996年彭婉如命案相比，當年社會痛定思痛建立了駕駛人管理機制，但三十年過去，隨著科技叫車普及，風險已經變形。民眾誤以為有GPS與APP路徑分享就安全，卻忽視了平台、車隊與司機之間存在的「責任黑洞」。

許達達指出，這是一場許多政治人物看不懂的結構性爛瘡。依照俗稱的「Uber條款」，跨國平台為落地經營，形式上與在地車隊合作，但發生事故時，平台自稱「資訊媒合」，車隊稱司機是「靠行承攬」，形成完美的「卸責迴圈」。這導致賺取最大利潤的平台負最少的責任，而所有的法律與賠償壓力，最後全壓在情緒失控的司機與已故乘客身上。

此外，許達達也點出司機面臨的「演算法困境」。在平台殘酷的評分機制下，一個負評可能導致停權斷炊，缺乏經濟誘因與制度後盾，司機難以承擔將酒醉乘客送往警局的額外工時與風險。他直言：「如果制度不給誘因，我們憑什麼要求賺錢微薄的司機當活菩薩？」

針對此結構性問題，許達達提出三點具體建議：首先，交通部應修正《汽車運輸業管理規則》，明訂司機遇意識不清乘客時「只能」送往警局或醫院，且衍生費用須由平台或乘客買單；其次，打破平台的「免責金牌」，既然透過演算法控制派單，就必須承擔連帶管理責任；最後，應將「夜歸安全」提升為國家級公共政策，整合警政系統與車內監控規範。他呼籲執政黨應拿出良心，別讓年輕生命的逝去成為無效的犧牲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法