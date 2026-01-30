軍人同袍糾夥騙表弟赴柬當豬仔 圈養逃逸移工亂倒廢棄物牟利

警方逮捕陳力惟。（記者邱俊福翻攝）

前年退伍的志願役士官陳力惟，去年6月間涉嫌勾結軍中退役初姓、現職吳姓同袍，不僅將自己遠親表弟騙往柬埔寨詐騙園區擔任豬仔，慘遭凌虐，還藉機冒充園區負責人向家屬索討贖金，騙得165萬元，另圈養4名泰國籍逃逸移工，將小吃、飲食店廢棄物亂倒於廢棄的營區，進行牟利；刑事警察局偵二大隊第三隊據報逮捕陳、初、吳與楊姓水房車手等4人到案，檢方上月分依妨害自由、加重詐欺及廢棄物清理法等罪嫌起訴，並對陳男求刑有期徒刑12年。

警方調查，26歲陳男，前年自桃園陸軍特種作戰指揮部退伍，去年6月間勾結柬埔寨境外詐欺園區，招募缺錢的遠房親戚表弟陳男，以泰國有收款工作可以輕鬆賺錢為藉口，初、吳則在旁一搭一唱助勢，誘騙表弟隻身搭機前往泰國，俟表弟抵達後，旋被強押至詐欺園區，威脅從事詐欺，倘有不從即予以凌虐痛毆。

事後，陳男得知表弟家屬救人心切，竟假冒詐騙園區負責人，以手機通訊軟體聯絡家屬誆稱「若能代為清償所積欠債務與支付贖金，即能安排立刻返國」，隨即勾串國內水房集團成員楊男出面，收取165萬元。

去年8月間，中國動手打擊柬國詐騙園區，受害陳男趁亂逃脫，並在1名香港籍人士給予8000泰銖幫忙下，搭機返國，並向警方報案。

警方據報後，去年9月10日先後逮捕陳男等4人，當中前往陳男位於桃園市楊梅山區的一處透天辦公室查緝時，吳男駕車載4名泰籍逃逸移工衝出逃竄，遭攔捕到案；經查發現，該集團未領有事業廢棄物清除處理的許可文件，竟帶領逃逸移工，多次將承攬小吃店清理的廢棄物，任意傾倒棄置桃園多處廢棄軍事營區。警方將陳等4人移送新竹地檢署偵辦，陳男遭檢方聲押獲准，上月依法起訴。

警方查扣電腦主機、監視器、手機、現金等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方逮捕吳男。（記者邱俊福翻攝）

廢棄營區被亂倒廢棄物狀況。（記者邱俊福翻攝）

