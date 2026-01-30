基隆安樂區透天厝竄火舌 8旬嬤欲逃生雙手燒燙傷

基隆市安樂區崇德路一棟3層樓透天厝今天上午發生火警，消防隊員及時救出1 名85歲阿嬤，還好受輕微嗆傷與燒燙傷，送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區崇德路一棟3層樓透天厝今（30日）上午發生火警，消防隊員趕抵火場時，2層樓窗戶竄出火舌，且濃煙直竄3樓，還好及時救出1名85歲阿嬤，意識清楚，因試圖自救或逃生，雙手出現輕微燒燙傷，另有輕微嗆傷，趕緊將她送醫急救。

基隆市消防局指揮中心今日上午9時28分接獲報案，安樂區崇德路15巷巷內3層樓透天厝發生火災，立即調派第二大隊出動19輛消防車、32名消防隊員趕赴現場搶救。消防隊員趕抵時，透天厝2樓窗口已有火舌竄出，且濃煙直逼3樓。

消防隊員佈水線灌救，並同步派員進入火場搜救受困民眾。火勢於9時58分完全撲滅。搜救小組在火場內尋獲1名受困的85歲阿嬤；經評估，阿嬤意識尚稱清楚，但因火災發生時試圖自救或逃生，雙手出現輕微燒燙傷，因吸入少量濃煙導致輕微嗆傷，由救護車後送至基隆長庚醫院觀察。

消防隊員表示，此次火災的燃燒範圍主要集中在起火戶的2樓及3樓區域。所幸消防隊迅速於半小時內將火勢平息，未讓鄰近建物受到波及。詳細起火原因，有待火調科勘驗火場後釐清。

基隆市消防局長游家懿呼籲，近期氣候多變，居家務必注意用電與用火安全，尤其老舊建物應定期檢查線路，並安裝住宅用火災警報器，以確保生命財產安全。

安樂區崇德路15巷內3層樓透天厝今天上午發生火災。基隆市消防局調派第二大隊出動19輛消防車、32名消防隊員趕赴現場搶救。（記者林嘉東翻攝）

