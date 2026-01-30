為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    詐騙集團「收水手」害婦人損失94萬 苗栗地院判全額賠償

    2026/01/30 10:07 記者蔡政珉／苗栗報導
    詐騙集團收水手害婦人損失94萬　苗栗地院判全額賠償。圖為苗栗地院。（資料照）

    詐騙集團收水手害婦人損失94萬　苗栗地院判全額賠償。圖為苗栗地院。（資料照）

    游姓男子與友人邱男、劉男加入詐騙集團，由邱、劉2人擔任車手向被害者取款再交由負責「收水」的游男，該詐騙集團透過假檢警手法騙走鄭姓婦人94萬積蓄，游男被捕後，因加重詐欺罪被判處有期徒刑2年；鄭婦近來向提起游男侵權行為損害賠償訴訟，法官審理後，判處游男須賠償94萬，並自2025年3月3日起按年利率5%計息至清償日止，全案可假執行。

    判決指出，游男加入Telegram群組「111人力銀行」，與暱稱「龍家俊」、「鋒芒」、「元」等人組成詐欺集團，負責收取詐騙款項並上繳上游。該詐騙集團成員假冒刑警以LINE聯繫鄭婦，謊稱其帳戶涉案，須將款項存入「公正帳戶」接受監管，並由車手持偽造檢警公文書面交取款。鄭婦信以為真，前年分別在通霄鎮陸續交付44萬元與50萬元、合計94萬元給邱男、劉男，款項隨後轉交游男。

    苗栗地院法官認為，游男先前已因此案遭判處有期徒刑2年，相關事實明確，依民法侵權行為及共同侵權規定，應與詐欺集團成員連帶負損害賠償責任。鄭婦得依法向其中一人請求全部賠償，請求游男全額給付，於法有據。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

