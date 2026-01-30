為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    上士出軌記2大過列汰除 翻案成功原因曝光

    2026/01/30 06:55 記者鮑建信／高雄報導
    海軍黃姓上士副班長因婚外情，被記2大過，打官司翻案成功。（記者鮑建信攝）

    海軍黃姓上士副班長因婚外情，被記2大過，打官司翻案成功。（記者鮑建信攝）

    海軍黃姓上士副班長因婚外情被記2大過，列為汰除人員，他認為處罰過重，打官司翻案，高雄高等行政法院調查，黃男服役表現良好，人事評議會議又未詳細討論，判決原處分撤銷。

    據了解，中和艦志願役黃姓上士副班長，與周姓女子發生不倫戀，被她的男友檢舉，經海軍151艦隊查證屬實，認為情節重大，依陸海空軍懲罰法等法令，記2大過懲處，列入汰除名單。

    黃男不服指出，與周女交往至理性分手，期間多年的考績分別為甲等、優、甲上，仍盡責恪守本分，於公於私均無脫序情形，對所屬部隊並未造成傷害，非濫用軍人身分、勤務權限，更未影響部隊紀律，故原處分懲處最重的2大過，實有違比例原則。

    高高行法官調查，各評議委員陳述意見，未就黃男違失情節與其所舉3件近年相類案件間是否存在差異進行討論，並納入審酌處分的參考依據。

    另觀諸國軍人員違反「性別分際」懲罰基準參考表，對於「不當男女關係」項目，須達「重度」程度，方建議核予「大過1次至大過2次並檢討不適服汰除、撤職」之處分，但黃男受調查時坦承不諱，並說明其已與周女和平分手，加上檢舉人不是其配偶或周女，因而認為處分的確過重，發回做適法之裁量，可上訴。

